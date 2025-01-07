jpp-KY去年營收近24億元寫新高　泰國新廠下半年完工

▲jpp-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

jpp-KY經寶精密（5284）公告12月及2024全年營收，下半年受惠航太新客戶及歐洲子公司營運轉佳，Q4及全年營收寫下歷史新高；今年AI伺服器機櫃、水冷機構件等需求遠高於去年，目前泰國新廠正在建置，預計下半年完工，並將持續購地擴充產能，持續挹注營運。

jpp-KY12月單月合併營收為2.11億元，連續6個月突破2億元關卡，雖受到歐洲聖誕假期工時較少影響，月減近15％，但仍站穩2億元關卡、年增66.61％；Q4單季合併營收為7.12億元，創下建廠以來單季最佳，累計2024全年合併營收達23.95億元，年增6.76％，寫下歷史新高。

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jpp-KY表示，2024年Q2突遭遇營運逆風，除了航太維修改裝件因合作問題暫緩，新一代伺服器機櫃也因為製程問題推遲，導致Q2業績突然下滑；但隨著終端CSP客戶營運策略改變，以及航太新客戶及歐洲子公司營運轉佳，2024下半年營運開始回溫，接續站穩月營收達新台幣2億元的業績，10月、11月在沒有航太改裝業務的業績下，仍連續創下歷史新紀錄。

展望2025年，jpp-KY指出，公司同時滿足了天時、地利、人和，除了工廠基地深耕於泰國，擁有足夠經驗及在地化團隊，公司擁有航太等級的製程與品質，多年浸潤在機構件的設計與製造，航太新機製造在新客戶加入下穩定成長。

jpp-KY也說，在AI需求帶動下，公司已成為客戶尋求伺服器解決方案的最佳合作夥伴，除了AI伺服器的機櫃、機殼、電源機構件、水冷機構件及擴充機構件等，都在密集生產及準備中，今年需求更是遠大於去年，目前正在泰國興建3層樓的新廠房，預計將在今年下半年完工，並在現有基地的後面新購土地，充分準備好未來的成長與挑戰。