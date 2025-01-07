黃仁勳CES展化身「美國隊長」召喚雷神槌　新顯卡甜甜價曝光全場嗨翻

▲輝達執行長黃仁勳宣布，全新RTX 5070僅要價549美元。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／美國拉斯維加斯報導

NVIDIA執行長黃仁勳今日在美國拉斯維加斯舉行主題演講，維持黃仁勳演講一貫的風格，現場笑聲不斷，黃仁勳還拿起晶圓當盾牌當起美國隊長，同時黃仁勳也為玩家送上好消息，原本地表最強顯卡RTX 4090要價1599美元，但在Blackwell晶片助陣下，現在能繳出一樣效能的RTX 5070，僅僅要價549美元，售價一出立刻引爆現場歡呼。

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▲黃仁勳拿起晶片扮演美國隊長。（圖／記者高兆麟攝）



黃仁勳演講一開始先是回顧NVIDIA如何開發GPU，藉此帶出GPU改變了一切，在談到Blackwell晶片後，黃仁勳也提到要價1599美元的地表最強顯卡RTX 4090，黃仁勳也說，他知道現場很多人擁有，他也知道價格高昂，但他也開玩笑說，大家買了這張1599元，裝進要價可能好幾千的電競主機、娛樂主機、中控中心中，他都知道，這主機也許有水冷、很多很酷的光條，你離開房間後還要把它鎖起來才放心，但現在靠著Blackwell GPU，RTX 5070全新登場，可以繳出和4090一樣的效能，但價格卻只要549美元，黃仁勳宣布後，立刻引爆全場歡呼。

▲RTX 4090原本要價1599美元。（圖／記者高兆麟攝）



黃仁勳更緊接著介紹，有了50系列的顯卡的加入，最新的RTX 50系列筆電，可以繳出和RTX 40系列一樣的效能，但用電量卻只要一半。

接著，黃仁勳也談到Blackwell的生產已進入完全產能的狀態，他也在螢幕上秀出和各家廠商合作的伺服器，除了國際大廠如AWS、Oracle之類，台廠也不缺席，包括華碩、技嘉、鴻海、廣達、英業達、和碩、緯創都上榜。

在黃仁勳介紹同時，現場舞台也升起NVIDIA最新晶片，黃仁勳也拿起整片圓形晶片，並模仿美國隊長，同時也想起美國隊長音效，但黃仁勳顯然還玩不夠，立刻學起雷神索爾，伸出手召喚雷神之鎚，並學他說「等一下！再等一下！」，但雷神之鎚最後還是沒有飛出來，黃仁勳也笑著說，「我以為我夠格」，引起現場大笑。

▲黃仁勳出席CES展演講，現場學起美國隊長和雷神索爾。（圖／記者高兆麟攝）