快訊／台積電漲35元至1160天價　台股大漲近400點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以23824.72點開出，指數大漲277.01點，漲幅1.18％。台積電（2330）開盤後大漲逾35元至1160元再刷天價，指數大漲近400點，以上漲396.24點至23943.95點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電開盤上漲25元來到1150元，漲幅2.22％，隨後持續上衝至1160元；鴻海（2317）上漲2.5元至187元；廣達（2382）上漲5元至299元；陽明（2609）維持平盤來到76.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.48元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌25.57點或0.06％，收在42706.56點；標準普爾500指數上漲32.91點或0.55％，收5975.38點；那斯達克指數上漲243.3點或1.24％，收在19864.98點；費城半導體指數上漲146.49點或2.84％，收5310.14點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42706.56
|▼25.57
|▼0.06%
|S&P500
|5975.38
|▲32.91
|▲0.55%
|NASDAQ
|19864.98
|▲243.3
|▲1.24%
|費城半導體指數
|5310.14
|▲146.49
|▲2.84%
資料來源：證交所
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