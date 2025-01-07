快訊／台積電漲35元至1160天價　台股大漲近400點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以23824.72點開出，指數大漲277.01點，漲幅1.18％。台積電（2330）開盤後大漲逾35元至1160元再刷天價，指數大漲近400點，以上漲396.24點至23943.95點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電開盤上漲25元來到1150元，漲幅2.22％，隨後持續上衝至1160元；鴻海（2317）上漲2.5元至187元；廣達（2382）上漲5元至299元；陽明（2609）維持平盤來到76.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.48元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌25.57點或0.06％，收在42706.56點；標準普爾500指數上漲32.91點或0.55％，收5975.38點；那斯達克指數上漲243.3點或1.24％，收在19864.98點；費城半導體指數上漲146.49點或2.84％，收5310.14點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42706.56 ▼25.57 ▼0.06% S&P500 5975.38 ▲32.91 ▲0.55% NASDAQ 19864.98 ▲243.3 ▲1.24% 費城半導體指數 5310.14 ▲146.49 ▲2.84%

資料來源：證交所