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CES吸引4500家參展商搶進！　千家陸廠展前美國簽證卡關

▲▼CES展前記者會。（圖／記者高兆麟攝）

▲CES展前記者會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

CES 2025明日即將於拉斯維加斯正式開展，根據CES執行長Gary Shapiro表次，此次展會參展需求強勢，收到了創紀錄的3400 多個創新獎提交作品，更有超過4500家參展商，包含1400家新創以及300 多場會議的1100 名演講者，不過對於展前傳出有大批中國廠商遭美國拒絕核發簽證，他則回應表示，此次確實有相關問題，但相信未來還是會更好，因為中美兩國都願意在未來深化合作。

此次CES參展的4000家廠商中，約有30％來自中國，不過卻在展前傳出有大批中國廠商遭到美方拒絕核發簽證，拒簽率還傳出高達90%，對此CES執行長Gary Shapiro在展前記者會也被問及此事，他也坦言，確實有聽說相關情形產生，針對中國人簽證問題，他則認為，雖然川普對部分國家有採取行動，但他也有透露他個人的合作意願，因此還是看好未來會進一步合作。

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至於有外媒提及川普上任可能增加關稅，Shapiro則說，儘管川普曾多次表達增稅的喜好，但CES並沒有方面的熱情，因爲關稅增加很容易導致通貨膨脹，而美國也有通膨問題，更一直致力降低，且增加關稅也會讓大家擔心別國對美國實施報復性關稅，因此不支持增收額外關稅，更希望中美能夠深化合作，但沒辦法預期未來會發生什麼狀況。

至於AI爆發後，CES是否有從中受益，CES展覽總監John Kelly則樂觀表示，AI也幫助CES進步很多，包括地圖上的優化，還有翻譯的部分，至於CES下一個展覽重點，從過去電動車到現在AI，是否有看到下一個熱潮，他則表示相當看好量子電腦有望成為未來展覽重點。

關鍵字： CES

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