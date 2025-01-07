勞工10萬救命金已核准5.7萬件　1／10截止申請

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

114年勞工保險被保險人紓困貸款申辦至本周五（1／10）截止，每人最高可貸10萬元，審核通過約7個工作天內就會入帳，截至6日下午4時，申請件數近10萬件、近99億元，核准約5.7萬件、57.5億元，有需要的民眾可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

根據勞保局統計，截至1／6下午4時止，勞保紓困貸款申請件數為9萬9152件，申請金額為98億9829萬元；核准件數為5萬7572件，占申請件數58.06%，核准金額為57億5123萬元。

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勞保紓困貸款申請資格須符合以下4點，包括「生活困難需要紓困」、「參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日114年1月10日止）」、「無欠繳勞工保險費及滯納金」、「未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息」；且要留意的是，已請領老年給付、終身無工作能力失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保紓困貸款每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過3種方式申請，網路可透過土地銀行入口網站申請，期限到10日的23時59分止；臨櫃則要親自到土地銀行所屬分行或其委託的金融機構，期限到10日下午5點止；郵遞需要掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託的金融機構，期限至10日，以郵戳時間為憑。