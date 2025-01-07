130萬受益人喜迎！台積電刷天價　市值型0050、006208雙創高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

CES展熱鬧滾滾，加上台積電（2330）即將在1月16日召開法說會，在AI需求大爆發下，市場預期，台積電預計高階製程有調漲報價空間，今（7）日股價再度攻高到1160元，台灣50（0050）、富邦台50（006208）含「積」量高市值型ETF，股價跟著水漲船高，分別上攻206元、119.6元新高價位，130萬名受益人歡喜迎接這波行情。

集保統計，至1月3日為止，0050受益人來到77萬3978人；006208則有60萬8361人。

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元大投信指出，0050投資上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。據彭博資訊，至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值為39.9兆，佔整體上市台股53%，相對2014年年底的9.6兆、佔比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，台灣50指數可充分反映台股行情。

投信法人表示，2025年看好AI、機器人題材助攻下，台積電周二盤中股價登上1160元歷史新高，帶動指數逼近24000點，高含「積」量市值型ETF、半導體ETF股價表現近兩日股價表現強勢，尤其0050、006208股價跟台積電同步創下歷史新高。

生成式AI於2022年問世後，顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈，投信法人認為，具先進製程、擁獨家軍火商地位的台積電，以及高度連結台積電的相關半導體ETF，未來股價表現將不容小覷。

元大投信建議，台股主要權值股高度參與AI成長趨勢，統計上市前10大、50大權值股，近五年總市值年化成長率分別約為21%、15.9%，投資人可以依此進行市值型ETF投資評估。