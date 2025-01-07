華航年終獎金6.6個基數、再發14.5萬　平均調薪3％

▲華航。（圖／華航提供）
記者廖婕妤／台北報導
華航（2610）今（7）日與工會進行第2次年終獎金協商，勞資雙方達成共識，宣布年終獎金每人平均可拿到6.6個基數，另加發定額獎金11萬元、激勵獎金3.5萬元，平均調薪3％（不含年度晉支），相關細節將於13日董事會同意後，公司公告為主。
華航表示，感謝所有員工的努力與付出，以及企業工會對公司的支持，讓2024年營運取得佳績，本公司依照團體協約與企業工會協商並達成共識，2024年終獎金平均約為6.6基數，另加發定額獎金與激勵獎金，同享過去一年成果 ，2025年平均調薪3％（不含年度晉支），將在董事會同意後核發；今年華航也將持續衝刺再創高峰，邁向永續經營。
▲華航年終獎金揭曉。（圖／讀者提供）
華航發給同仁的內部信指出，2024年終獎金平均約為6.6基數，另加發定額獎金11萬元、激勵獎金3.5萬元，平均調薪3%（不含年度晉支），空勤人員依規定辦理調薪晉支。
時薪人員定額獎金折半發給／激勵獎金全額發給，調薪依相關規定辦理；年終獎金與激勵獎金發放細則將於董事會審議通過後另行函告，併元月薪資發放。
華航今年Q3單季合併營收為520.15億元，合併稅後淨利41.99億元，歸屬母公司淨利為38.28億元，EPS為0.63元；今年前3季合併營收為1509.28億元，合併營業淨利為133.46億元，合併稅前淨利為140億元，歸屬母公司淨利為103.74億元，EPS為1.71元。
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