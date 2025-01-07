CES展／老黃報明牌！聯發科午盤後急拉　狂漲逾4%力戰天價

▲輝達創辦人暨共同執行長黃仁勳出席CES展演講。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／美國拉斯維加斯報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳台北時間今（7）日上午近12點在美國CES展會場演講時大秀AI超級電腦計劃「Project DIGITS」，並拿出售價約台幣10萬元的小型電腦，因搭載聯發科（2454）設計的晶片，聯發科由黑翻紅，午盤後股價急拉4.6%，最高報1490元，力戰2024年6月寫下的天價1500元。

NVIDIA指出，Project DIGITS採用與聯發科合作新開發的GB10 Superchip單晶片與支援128GB統一記憶體，可視為GB200平台的精簡版，具備1PTOPS FP4的AI性能，旨在使更多研究者能以相對便宜的價格取得效能強大的AI超級電腦，將在Linux環境執行NVIDIA完整的AI工具。

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這台AI超級電腦預計5月上市，售價3000美元（約合10萬元台幣）。

Project DIGITS的GB10晶片以20核心的NVIDIA Grace CPU搭配1PFLOPS FP4 AI性能的Blackwell GPU，兩個Chiplet透過NVLink-C2C連接構成單晶片，並具備高達128GB LPDDR5統一記憶體、4TB SSD。

NVIDIA強調CPU部分與在行動晶片有深度技術的聯發科共同合作開發，提供單晶片設計出色的能耗、效能與連接能力，只要一個業界公規的電源連接器就能驅動整套系統。

