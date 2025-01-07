抽中拼賺17萬！6檔抽籤申購　新應材最甜

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆年前又有6檔抽籤股可賺紅包試手氣，其中特用化學新應材（4749）、LED車燈麗清（3346）於今（7）日抽籤申購起跑，當中又新應材價差最大，每股承銷價480元，與昨（6）日651元興櫃收盤價相較，一張價差高達17.1萬元，而麗清則是辦理上市增資，承銷價32元，與昨日收盤僄34.95元，價差2950元。

新應材配合上櫃掛牌前公開承銷，增資發行新股1851張，於今日起至1月9日展開為期3天公開申購作業，每股承銷價480元，與昨天興櫃收盤價651元價差有17.1萬元，報酬率35.6%。

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新應材成立於2003年，初期產品以面板光阻及清洗劑為主，顯示器相關營收曾高達98%，2018年董事會改組後，轉型半導體特化材料市場，目前面板材料比重降為2成，半導體材料約占8成。

麗清則是進行上市公開承銷，承銷張數510張，今日至1月9日之間辦理公開申購，每股承銷價為32元，預計在1月21日撥券，以昨日收盤價34.9元計算，獲利空間約2490元，報酬率9.3%。

此外，青松健康（6931）、富威電力（6994）、創泓科技（7714）、裕山（7715）等4檔今日進入公開申購最後一天。

興櫃生技醫療股青松健康為上市發行新股，承銷張數1137張，承銷價為67元 ，相較昨日收盤價94.4元計算，獲利空間約2.74萬元，報酬率40.9%。

興櫃綠能股富威電力上市發出新股，承銷張數1885張，承銷價為81元 ，相較昨日收盤價114元計算，獲利空間約3.3萬元，報酬率40.7%。

興櫃數位雲端股創泓科技轉上櫃承銷，承銷張數483張，承銷價為86.06元 ，相較昨日收盤價96.8元計算，獲利空間約1萬740元，報酬率12.5%。

興櫃綠能環保工程股裕山進行上櫃承銷，承銷張數766張，承銷價為39.6元 ，相較昨日收盤價51.5元計算，獲利空間約1.19萬元，報酬率30.1%。