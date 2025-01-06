快訊／AI旺！台積電刷1105元天價　台股漲逾360點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以23131.79點開出，指數大漲223.49點，漲幅0.98％。受惠CES展拉抬AI股聲勢，台積電（2330）今（6）日開盤衝上1105元新天價，指數隨後也漲逾360點。
CES展在美國時間1月8日至11日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳即將在美國時間6日（台北時間1月7日上午10點30分）演講，市場預期將帶動新一波AI股利多。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲25元來到1100元平新高，漲幅2.33％，開盤不到1分鐘衝1105元天價；鴻海（2317）上漲4元至185元；廣達（2382）上漲4.5元至293.5元；陽明（2609）維持平盤來到77.4元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.45元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲339.86點或0.8％，收在42732.13點；標準普爾500指數上漲73.92點或1.26％，收5942.47點；那斯達克指數上漲340.89點或1.77％，收在19621.68點；費城半導體指數上漲142.15點或2.83％，收5163.65點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42732.13
|▲339.86
|▲0.8%
|S&P500
|5942.47
|▲73.92
|▲1.26%
|NASDAQ
|19621.68
|▲340.89
|▲1.77%
|費城半導體指數
|5163.65
|▲142.15
|▲2.83%
資料來源：證交所
讀者迴響