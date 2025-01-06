快訊／AI旺！台積電刷1105元天價　台股漲逾360點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以23131.79點開出，指數大漲223.49點，漲幅0.98％。受惠CES展拉抬AI股聲勢，台積電（2330）今（6）日開盤衝上1105元新天價，指數隨後也漲逾360點。

CES展在美國時間1月8日至11日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳即將在美國時間6日（台北時間1月7日上午10點30分）演講，市場預期將帶動新一波AI股利多。

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今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲25元來到1100元平新高，漲幅2.33％，開盤不到1分鐘衝1105元天價；鴻海（2317）上漲4元至185元；廣達（2382）上漲4.5元至293.5元；陽明（2609）維持平盤來到77.4元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.45元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲339.86點或0.8％，收在42732.13點；標準普爾500指數上漲73.92點或1.26％，收5942.47點；那斯達克指數上漲340.89點或1.77％，收在19621.68點；費城半導體指數上漲142.15點或2.83％，收5163.65點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42732.13 ▲339.86 ▲0.8% S&P500 5942.47 ▲73.92 ▲1.26% NASDAQ 19621.68 ▲340.89 ▲1.77% 費城半導體指數 5163.65 ▲142.15 ▲2.83%

資料來源：證交所