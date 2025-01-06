台船手握中航、萬海20艘商船訂單　估明年營收年增53%並轉盈

▲右起台船董事長黃正弘與總經理蔡坤宗在媒體見面會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)新任董事長黃正弘與新任總經理蔡坤宗今(6)日上午首次舉辦媒體見面會，由於造船市場已經進入2008年以來高峰，台船在去年8月先後接到中航(2612)與萬海(2615)含選擇權，合計20艘船舶訂單，合計約755億台幣訂單後，加上原有訂單約900億，黃正弘表示公司進入正向發展，已經為2026年公司轉虧為盈奠定穩固基礎。

台船估計今年營收可達170億元，明年將大幅加高至280億，年增約53%，因此估計將可轉虧為盈。台船去年前3季營收112.43億元，歸屬母業主淨利-12.61億元，EPS-1.00元，較2023年同期的EPS-3.86元，已經減少74.09%，估計今年虧損還可進一步縮減。

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黃正弘是成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授，在去年8月22日擔任台船代理董事長，並於同月28日正式接掌台船董事長，蔡坤宗是在去年10月29日自潛艦國造專案督導副總升任總經理。

黃正弘指出，公司在潛艦部分已有8、9百人，後續艦能持續編列，是先編兩艘或是更多艘台船沒有意見，但是不能中斷。對於建造潛艦是贏是虧，蔡坤宗表示不方便透露，黃正弘則表示公司主要在後續艦要能夠有一定獲利，不會只做公益。

黃正弘指出，台船因為缺供應鏈支持，材料都是買自國外，成本比別人高，國內購買鋼材價格也高，公司從工作效率與擴大商源來努力，公司去年能接到萬海新燃料船訂單，符合未來減碳趨勢，也有利後續接單。

台船主檔塢位在去年8月接了中航(2612)2+2(選擇權)艘21萬噸海岬型船訂單，與萬海12+4(選擇權)艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船後，萬海旁邊剩下的16艘副檔塢位，可接1800-2400箱貨櫃船，或是6萬噸超輕便型散裝船，萬海塢位旁的副檔塢位，估計會優先接造經濟效益高的貨櫃船(集貨船)，但公司對海巡署10艘兩千噸船也有興趣，不過蔡坤宗表示，台船目前3千員工加外包人力1100人營業額約260億，如果副檔接單需再增人，公司需仔細衡量，另是接商船或是艦艇也需要考量，如過經濟效益不夠，也可能不接。