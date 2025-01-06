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台積電刷1120元天價！指數瘋漲630點　高含積ETF活跳跳

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲高含「積」量ETF活蹦亂跳。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠CES展有望刺激AI應用需求，台積電（2330）今（6）日盤中數度刷新歷史天價，近午盤飆至1120元新高，市值超過29兆元同樣破紀錄，帶動台股指數飆漲逾600點，越過23500點整數關卡，16檔高含積量ETF也都出現慶祝行情，首檔台股ETF、元大台灣50（0050）衝破200元大關，盤中漲逾3%，投資人眉開眼笑。

法人指出，目前市面上台股ETF中，共有16檔含積成分飆破3成以上，其中包括0050、富邦科技（0052）、元大電子（0053）、富邦台50（006208）、新光台灣半導體30（00904）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）等今日漲幅都超過2%以上，多頭士氣大振。

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接近中午12點，台積電最高漲45元或4.19%，報1120元；0050盤中最高來到201.95元，登高一呼下，00923、00904等多檔ETF股價同步寫下2024年7月以來波段新高。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人邱郁茹表示，全球AI發展趨勢明確，而AI發展特別講求三高，分別為高運算、高傳輸、高功率，也因此更加仰賴晶片設計、先進製程、封裝測試、AI技術產品整合等等，這些也正都是台灣半導體產業的強項所在，故在全球競逐發展AI下，受惠程度益高。

邱郁茹建議，投資目標可關注低碳風險股(避開國內碳費與國際碳稅對企業獲利的衝擊)，避開鋼鐵、塑化、水泥的傳產股，更多布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI的大趨勢。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。

元大投信指出，0050投資上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。據彭博資訊，至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值為39.9兆，佔整體上市台股53%，相對2014年年底的9.6兆、佔比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數可充分反映台股行情。

另外，1月7日美國消費性電子展(CES)即將開幕，本屆重量級參展廠商中，新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯認為，最需關注AI晶片一哥輝達(Nvidia)的最新動向，預估輝達將在CES展上宣布將進入AI PC市場的計劃，同時，針對近來最夯機器人方面，輝達也將進行策略重大更新，特別是針對人形機器人設計的Jetson Thor平台，這將是實體+AI結合新趨勢，由於輝達進軍機器人領域，被視為繼特斯拉後，下波最具重量級的AI軟硬體結合的綜合能力展現，法人認為，如果未來科技大廠開發可靠、實惠且廣泛運用的機器人產品，並創造出可行商業模式，將是繼2022年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈，尤其是具先進製程、擁獨家軍火商地位的台積電，以及連結台積電的相關半導體ETF，未來股價表現不容小覷。

法人觀察，台股主要權值股高度參與AI成長趨勢，高含積量ETF的沾光效應在這波CES展下獲得支撐，已進場的投資人仍要注意台積電16日法說會釋出前景展望等相關訊息，進一步確立2025年投資趨勢。
 

關鍵字： 台積電台股ETF半導體AI

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