世貿年貨展買氣恢復疫前水平　入場人次年增8%達39萬人次

▲民眾把握週末採買年貨。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年的第一個週末，台北世貿1館洋溢著滿滿的新年氣息，由外貿協會與上聯國際展覽公司聯合主辦的「2025世貿年貨大展暨禮品贈品展」在今（6）日順利落幕。貿協高階指出，這次四天展出業者表示買氣已經恢復疫前水平，入場人次約39萬，較去年成長8%。

今日展會最後一天，民眾熱情高漲，紛紛湧入全台最大的室內年貨盛會，尋覓經典年菜、國際伴手禮，沉浸在濃濃的年節購物氛圍中，展會現場人潮洶湧，攤商們補貨應接不暇。

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今年展出亮點豐富：從原住民創意料理到豪華葷素年菜組合，還有空運直送的海鮮、涮嘴零食與精緻禮盒，滿足全家大小的需求。最吸睛的莫過於北港金垂髫電音三太子的熱情表演，讓人忍不住隨著節奏搖擺，現場氣氛嗨翻天，充滿新春活力！

主舞台活動精彩連連，中山醫學大學附設醫院顏啟華醫師帶來「春節健康飲食小秘訣」，教導大家如何用營養均衡的方式過個健康年。蛋白質飲品代言人謝祖武則與民眾分享新春健康禮品的挑選心得。味丹隨緣與籽熊寶茶油示範創意料理，從水餃到鍋貼，再到Omega 9滿滿的茶油創新做法，讓年菜多了更多選擇，也將健康帶上餐桌。

閉幕儀式氣氛莊嚴又熱鬧，由貿協董事長黃志芳與北港朝天宮副董事長吳炳俊主祭，千里眼與順風耳開道，護送朝天宮媽祖鑾轎回駕，象徵展會圓滿閉幕。感謝媽祖庇佑展覽順利進行，並祈求蛇年國泰民安、風調雨順。期待明年的世貿年貨展，再次與大家相見，共迎新春。