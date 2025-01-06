快訊／威力彩獎號來了！頭獎狂飆4億　快來終結19連槓

日出茶太母公司砸2.72億 併購翰林茶館

日出茶太母公司六角國際（2732）今日召開董事會，通過以每股68元、總金額2.72億元併購「翰林茶館」母公司翰林國際企業100％股權，目的為擴充營運策略性長期投資。

QBurger興櫃首日漲近20％ 今年要達500間門市

連鎖早餐店QBurger（7797）今（6）日正式登錄興櫃，每股參考價為118元，早盤最高來到141.5元，漲幅近20％；QBurger目前總共有近400間門市，今年目標要突破500間門市，長期目標拚2030年達1000家、2035年達2000家。

台積電刷1120元天價！指數瘋漲630點 高含積ETF活跳跳

受惠CES展有望刺激AI應用需求，台積電（2330）今（6）日盤中數度刷新歷史天價，近午盤飆至1120元新高，市值超過29兆元同樣破紀錄，帶動台股指數飆漲逾600點，越過23500點整數關卡，16檔高含積量ETF也都出現慶祝行情，首檔台股ETF、元大台灣50（0050）衝破200元大關，盤中漲逾3%，投資人眉開眼笑。

台船拚2026年轉虧為盈 在手訂單880億元

台船（2208）2024年前3季稅後虧損為12.61億元，EPS為-1元，與2023年同期相比虧損幅度已縮小，董事長黃正弘看好，2025年虧損幅度會再更小，手上訂單順利運作後，2026年就可開始轉虧為盈，目前台船在手訂單約880億元，訂單能見度看到2030年。

台積電帶頭衝！刷1110元天價 4檔重量級AI股CES展前開趴

2025年美國消費電子展（CES）將於明（7）日至10日登場，市場關注晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講，為伺服器、機器人等新產品問世帶來新的進度，台積電（2330）率先突破新高上攻1100元，今（6）日AI指標股以技嘉（2376）表現最佳，漲幅逾5%，聯發科（2454）、鴻海（2317）漲幅也有3%多。

快訊／金蟾蜍發威！2000萬刮刮樂上市才4天 越南情侶抱走百萬

上市僅4天的台彩2000萬元刮刮樂告捷！台彩今（6）日證實，新北市三峽區復興路36之6號1樓的「仟佰億樂透彩券行」刮出百萬元獎金，得主是越南情侶檔，因店裡的「金蟾蜍」加持，幸運在農年前得到大紅包。

AI裁員！新加坡太平船務、馬士基物流磨刀霍霍 台灣航運業未跟進

在全球貨櫃船公司當中排名12的新加坡太平船務(PIL)，在去年年底因為正在推動更大規模的自動化和人工智慧(AI)技術應用，宣布進行了一波較小比例的裁員計畫，旨在提升運營效率和全球競爭力，有可能是首家因為AI宣布裁員的航運企業，而市場傳出馬士基計劃利用AI實現完全無人化的供應鏈，將會導致其未來物流業務大規模裁員。

台積電刷1105元天價 張忠謀身價衝破1384億元

受惠AI需求帶旺業績，台積電（2330）今（6）日盤中衝至1105元歷史天價，創辦人張忠謀退休後手握逾12萬張持股市值增逾4.83倍，市場估計張忠謀身價已衝破1384億元。

快訊／AI旺！台積電刷1105元天價 台股漲逾360點

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以23131.79點開出，指數大漲223.49點，漲幅0.98％。受惠CES展拉抬AI股聲勢，台積電（2330）今（6）日開盤衝上1105元新天價，指數隨後也漲逾360點。

安集、精成科6日狂漲近30％ 並列11檔注意股

證交所今（6）日公布11檔注意股，近期受惠無人機題材飆漲的概念股安集（6477），以及因併購題材效應股價狂漲的PCB廠精成科（6191），都因為6個營業日累積收盤價漲幅近3成，而並列注意股。