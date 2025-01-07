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「聯賣平台」神助攻！永慶加盟四品牌中台灣2024業績破85億　聯賣貢獻近4成

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永義房屋店東劉洧銓 （圖左）率領團隊積極聯賣，創業僅兩年店業績突破6千萬元。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

盤點台灣房仲業2024年表現，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產中台灣（台中、彰化、南投）2024年締造85億元業績，再創新高，比去年成長超過3成。傑出業績中超過33億、近4成業績來自於聯賣平台，也助攻永慶加盟四品牌中台灣單店平均業績突破2,480萬元，新展店數達45間店，穩居中台灣「房仲第一品牌」。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，今年中台灣業績成長，除了結合聯賣機制和科技優勢的「房仲聯賣平台」，在共享共好的加盟文化下，加盟總部、店東長不藏私的傳授成功經驗，也令全台上千間加盟店合作順暢、加速成交，降低限貸令所帶來的衝擊。助攻中彰投區域內超過40店業績突破5千萬、誕生逾50位千萬業績人員。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲在地深耕15年，有巢氏房屋店東李英豪（右一）肯定聯賣，年度業績6千萬、近5成靠聯賣！

5成聯賣率　助攻業績飆升

看好永慶加盟四品牌的聯賣制度而加入，永義房屋13期大墩秀泰加盟店東劉洧銓創業僅2年，業績就突破6千萬、比去年成長近5成！業績大幅成長的關鍵在於健全的聯賣制度，光是聯賣就成交超過3千萬的業績，也助攻加盟店拿下永義房屋中台灣2024年度店總業績第1名的好成績。

劉洧銓表示，創業第一年就有感到聯賣威力，今年店內同仁更是積極與友店聯賣、分享物件，同仁若遇到跨區聯賣帶看，也會排除萬難、積極陪同。此外，今年也更妥善運用各項科技工具，透過「開發快易通」等工具有效提升店內的專任委託數，成功助業績再躍進。

曾任職於太平洋房屋、在地深耕超過15年的有巢氏房屋台中東區樂業加盟店東李英豪，對於聯賣也給予相當高的肯定，今年店業績6千萬，超過45%來自聯賣貢獻！李英豪直言，永慶加盟四品牌在中台灣就有6.8萬件的待售物件委託，光是內部四品牌的聯賣全台有將近1,600店，當然能做出好成績。

李英豪分析，除了聯賣，高效的科技工具也是業績成長關鍵。「行動智能經紀APP」幫助店內同仁隨時掌握物件資訊，提供快速的物件配對，也能進行帶看預約、資料查詢等服務，且管理人員也能透過後台掌握同仁案件經營狀況，適時提供協助，成功讓加盟店業績再創新高。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲創業僅兩年，永慶不動產北屯運動中心加盟店年度業績就衝破1.1億元，年增近6成！

精準分析市場　總部助攻加盟店業績創新高

開業短短2年，業績就達到驚人的1.1億元的永慶不動產北屯運動中心加盟店東張瑞昌也指出，永慶房產集團在科技工具、行銷、聯賣、加盟制度上各方面都領先同業，助攻團隊業績年增近6成，成功讓店頭晉升1億元業績加盟店。

張瑞昌解釋，加盟總部有精準的市場分析，能協助加盟店擬定經營方向。例如總部提升物件委託量的策略，搭配上「i智慧Pro系統」，能幫助同仁事半功倍的進行案件開發。掌握市場物件是成交的第一步，在永慶加盟四品牌共同努力下，中台灣物件委託量高達6.8萬件，成功令加盟店在一級戰區的台中市脫穎而出！

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲跟著加盟總部策略前進，台慶不動產店東張晉嘉（右二）帶領團隊經營商仲市場，創造8千萬業績！

台慶不動產台中水湳經貿加盟店東張晉嘉也對加盟總部的市場分析相當認同，今年透過總部的市場分析，加盟店著重在經營台中市的商辦、商用不動產，不僅成功降低第七波信用管制對中古屋、預售屋所帶來的影響，也讓今年業績順利突破8千萬元、較去年同期成長近2成，成功拿下台慶不動產中台灣2024年度店總業績第1名。

商辦與中古屋市場經營方式不同，所需要的能力也不一樣。張晉嘉表示，在永慶加盟四品牌共享共好的文化影響下，加盟總部提供相關課程，友店同仁、店東也不吝於傳授經營祕訣，順利讓店內同仁具備經營商用不動產的專業。此外，正向的品牌力，也吸引熱血新人加入，這些擅長使用數位工具的夥伴，也快速發揮永慶各種數位工具的優勢，也促進加盟店不斷成長。

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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