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最強永續發展與創業平台！永慶加盟四品牌46家店業績破億「大增92%」幾乎翻倍

▲▼ 房地產,加盟,永慶房產,2024全台菁英會頒獎典禮,業績增長,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團今年新展250店，全台店數已突破1850店。

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產「2024全台菁英會頒獎典禮」，12月24、25日在台北國際會議中心舉辦，今年獲獎人數超過1,300人為歷年最多、較去年大增6成，而且今年業績突破1億元的加盟店共有46家，千萬業績經紀人員也高達360人，展現出台灣房仲第一品牌傲人實力。

今年受到政策影響，房市交易量快速反轉向下，永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀說，永慶加盟總部迅速提出對策，協助加盟店調整步調、穩固績效；加上全台加盟夥伴也秉持孫慶餘董事長「誠實」理念，以保障消費者權益為先，圓滿每一次服務，贏得廣大消費者的信賴與指名。

攤開永慶加盟四品牌成績單，績效與規模雙雙提升，2024年總銷金額達8,800億元，總業績也突破387億元，年增超過3成；聯賣業績超過150億元、年增5成，聯賣率逼近40%，成交件數也突破5.7萬件，都寫下歷史新高！

永慶加盟總部是加盟店最強後盾，不僅建立完善的聯賣環境，也不斷優化科技工具，打造最符合需求的＜i智慧pro＞系統，讓加盟店人員事半功倍。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分析，永慶的聯賣藉由系統輔助，提高公平性，並縮短作業時間、提高效率。更重要的是，加盟店都有共識，以合作取代競爭，共創好績效。2024年「聯賣成交件數」年成長3成，進一步帶動單店平均業績達到2,700萬元。

▲▼ 房地產,加盟,永慶房產,2024全台菁英會頒獎典禮,業績增長,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團連續2天舉辦菁英會頒獎典禮，今年獲獎人數高達1350人、年增6成。

有了「誠實品牌力」、「跨品牌聯賣」及「創新科技」的加持，成就永慶加盟四品牌是業界「最強創業平台」與人員「最佳發展平台」！從今年加盟店的績效來看，「年業績突破2千萬」超過650店，「年業績突破5千萬」逼近200店，「年業績突破1億」則高達46店，各項指標都成長3成以上。另外在個人績效部分，「年業績突破200萬元」超過6,000人，「突破500萬的經紀人員」逾1,600人，而「年度業績突破1,000萬元」有360人，更較去年翻倍成長！

莊志成補充，永慶加盟總部是加盟店最強後盾，多年來持續開辦各式講座、訓練課程，協助加盟店時刻掌握最新市場趨勢、強化業務技能，像是〈i學苑〉線上學習系統中就有上千堂的課程，內容涵蓋行銷、經營管理、招募技巧等，也邀請多位「億級店東」和超級業務無私分享成功關鍵，讓所有夥伴共享共好、一起成長。值得一提的是，這些分享課程獲得一致讚賞，成為加盟四品牌績效激增的關鍵助力。

永慶房產集團目前全台店數已突破1850店，為慶祝2024年大豐收，永慶加盟四品牌全台尾牙春酒大串聯，將自2025年1月15日展開，全台共計13場、席開2,300桌，不僅邀請知名歌手、DJ、樂團演出，還將抽出多台汽車、機車、現金等總價值超過上千萬獎項，高規格犒賞夥伴整年的好表現。永慶房產集團也將於開工首日舉辦春酒活動，迎接新春、展望新年再創高峰！

▲▼ 房地產,加盟,永慶房產,2024全台菁英會頒獎典禮,業績增長,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團規模與績效雙雙創高，穩居台灣房仲第一品牌地位。

▲▼ 房地產,加盟,永慶房產,2024全台菁英會頒獎典禮,業績增長,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲辛苦了一整年獲得好成績，經紀人員開心在舞台上留影。

▲▼ 房地產,加盟,永慶房產,2024全台菁英會頒獎典禮,業績增長,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌今年業績突破1億元的加盟店共有46店，創下歷史新高！

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