台北101突釋15%股權估民間資金接手　財部泛公股主導權不變

中聯信託委由中央存保釋出台北101約15.1%股權公開標售案引爆市場關注，不過檯面上最大買家「泛公股」陣營恐怕只能觀望。攤開現有股權結構，包含財政部、國營事業與公股行庫在內的泛公股體系，合計持股已有7成，在資金、集中度與政策考量下，再度加碼空間有限，也讓這次標售更被視為民間資金、機構法人與高資產族群的入場機會。

▲台北101大股東持股現況，可點圖放大（圖／ETtoday製）

依目前股東結構來看，台灣伊藤忠投資持股雖已大減，但仍有超過17.27%股權居最大單一股東，其次為中聯信託（中央存保代管、招標中）持股15.12%，雖然財政部沒有直接持股，但中華電、證交所及兆豐金(2886)等多家官股金融機構皆名列前十大股東，財政部泛公股影響力高達7成。市場人士直言，若泛公股再度吃下這批股權，資金壓力不小，因此實務上接手可能性偏低。

▲泛公股過去與台北101股權變動歷程，目前財政部無直接持股。（圖／ETtoday製）

「去年3月才緊急動員籌出94.5億元接下伊藤忠和西松台灣釋出的台北101股權，2026年才開始，預算卡緊緊的，去那裡籌錢啦！」不具名的官股金融機構主管私下坦言，「泛公股」對台北101影響力已有7成，沒必要再急著籌錢擴充股權。

此次台北101股權標售由中聯信託主辦、資誠（PwC）擔任財務顧問，時程分為「資格標」與「價格標」兩階段。1月6日至16日為資格標領標與遞件期，通過資格審查後，2月進入價格標作業，最快3月確定得標人並完成交割。

值得注意的是，投標資格門檻相當嚴格。依據《ETtoday》取得的投標公告內容，這次台北101股權標售明列「4大不接受」對象，即便是國內外自然人與法人，若觸及相關規定，仍不得參與投標，且不得假借他人名義。

公告載明，除下列之人外，國內外自然人及公、私法人均得參與投標，但中聯信託、中央存保與普華公司對投標人資格保留最終認定權。

4大禁止類型包括：

一、大陸地區相關人士禁止投標

大陸地區人民、法人、團體、機構，或其於第三地區投資之公司，不得參與投標，也不得假借他人名義投標。

二、與中聯信託具高度關係者不得參與

若投標人（或公司負責人、持股10%以上主要股東），以及其母公司、子公司、關係企業，曾為或現為中聯信託的負責人、大股東，或屬銀行法所稱利害關係人、具控制或被控制關係者，皆不得參與投標。

三、涉洗錢、資恐或國際制裁名單者全面排除

投標人如屬資恐防制法指定制裁對象，或列名於聯合國、美國財政部OFAC、FATF高風險名單，或經台灣集中保管結算所（TDCC）查核有疑慮者，不得參與投標。

四、其他經認定有疑慮者

凡經中聯信託及中央存保認定，投資人參與本案有疑慮者，同樣不得投標。

此外，投標人須同意配合洗錢與資恐防制查核，必要時需無條件提供身分、股權與實質受益人等相關資料，審查標準可說是「比照金融機構等級」。

市場解讀，台北101具備穩定租金收益、觀光人流與品牌價值，加上近年營運績效穩健，本次標售雖金額動輒數十億元，但在泛公股退居二線後，反而替大型法人、壽險資金與高資產族群，打開難得的入股窗口。