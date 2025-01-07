三子女都現身　林村田：生活型態改變　大車隊業績持續成長　

▲林家三姊弟首次同台公開亮相，右四大姊林念臻。右二為二姊林念穎、左四為老么林念霆。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣大車隊(2640)董事長林村田指出，民眾生活型態已改變，大車隊的55688 App除了是全台最知名的叫車平台透過多角化經營，建立新生活服務生態圈，即使同業分別強打電視廣告，都沒讓大車隊業績衰退，反而持續成長。自家三個子女他都不要求接班，認為集團事業可由專業經理人打理，但姊弟三人都對集團事業充滿熱情，就讓他們好好表現。

目前55688 App用戶逾720萬，占全台2,300萬人口三分之一；大車隊的車台數2.8萬台，占全台計程車市占率30%，穩居台灣計程車產業龍頭，集團持續為消費者提供更多高品質服務，除了原有的潔衣家、生活大管家、代駕、快遞、汽車保修等，今(7)日宣布與PRO360達人網合作，新增「找專家」功能，提供上千種生活服務媒合。

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今日的媒體發表會林村田未現身，三名子女都到了現場，長女林念臻以集團執行長身分主持記者會，次女林念穎以董事長室特助身分負責品牌公關，么兒林念霆則是以集團子公司全球商務快遞執行副總經理身分參與記者會。

大車隊第二代在媒體邀請函上寫道：「55688做為台灣計程車產業龍頭，我們想要為消費者提供更多高品質服務，我們邁步跨出舒適圈，發展了潔衣家、生活大管家、代駕、快遞、汽車保修等多樣生活服務，打造55688 新生活服務生態圈。」

「2025年我們的步伐擴大，奔跑不息。55688APP的生活服務媒合將達到上千種，成為全台最強生活服務媒合平台，獨一無二的SUPERAPP，需要幫忙，就讓55688、我來吧！」

林村田對於大女兒的表現相當肯定，表示真的很不錯，但兩年前就公開喊話，希望她趕快嫁出去；已經結婚的二女兒林念穎嫁給錸德科技董事長葉垂景的長子葉承凱，兒子已經上小學二年級，曾經在55688生活大管家工作的她，去年9月重回集團工作，被聯想是要讓姊姊林念臻有時間處理婚姻大事。

林念臻坦言，已經有固定交往的男朋友，不是企業二代，就一般上班族，但恐怕今年還是沒有時間辦婚事。

林家三姊弟都是國外唸書回來，林念臻美國威斯康辛大學企管系畢業，回國不久就進入大車隊客服部門工作；妹妹林念穎重返職場後，主管品牌公關與海外投資，在日本台灣旅客用55688 App就叫得到計程車；弟弟林念霆學理工，主要做資訊整合，三人共同為集團事業打拚，以新創經濟為主軸，不斷擴展多角化的商業模式，讓集團持續蛻變與成長。