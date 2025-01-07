長榮空廚餐點供應年增6％　減碳804公噸獲桃機永續行動競賽特優

▲長榮空廚以減碳804公噸，獲今年度桃機「機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎，圖右為長榮空廚董座柯金成。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

受惠疫後出國潮，長榮航（2618）旗下長榮空廚業績穩健成長，目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較2023年成長6％，並成功取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，也是全台唯一擁有餐車舉升高度達8公尺的作業車輛，可配合客戶空巴A380機型的機上餐點裝卸作業，提升服務品質；長榮空廚更成功減碳804公噸，榮獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎。

長榮空廚表示，為響應桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」，透過「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」在興建航勤北路的長榮廠時，便開始規劃於廠房屋頂設置太陽光電綠能發電系統，以及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，透過耗資1.7億元建置的污廢水處理廠，將製作機上餐所產生的製程廢水，回收運用於空調冷卻水塔、空污系統水洗機及園藝澆灌等，共成功減碳804公噸，以優異的節能成績，成為唯一榮獲特優獎的空廚業者。

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長榮空廚適逢30週年，2024年11月重新認證TOSHMS（台灣職業安全衛生管理系統），同時通過ISO45001（職業安全衛生管理系統）的擴大審查，雙重驗證保障公司同仁的工作安全與健康；也前瞻規劃「作業區照明更換為低瓦數高流明的LED節能燈具」，預期減碳117公噸以及中期目標「機場作業管制區內使用的小客車100%汰換為電動車」，逐步擴大長榮空廚的環保作為項目。