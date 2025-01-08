去年訂造的新船半數可使用新燃料　台船慶幸接到萬海甲醇船訂單

▲去年新燃料船訂單當中有七成是LNG船，圖為被稱為LNG冠軍的法國達飛航運。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

克拉克森研究最新發佈的綠色技術追蹤(Green Technology Tracker)月度報告顯示，2024年船舶訂單量達2007年來新高，使用新燃料(替代燃料)的船舶數量達到訂單總噸數的五成，估計到2030年，全球所有船隊中有五分之一的船舶能夠使用新燃料。台船(2208)總經理蔡昆宗前(6)日即指出，慶幸台船能接下萬海航運(2615)甲醇雙燃料船訂單，趕上未來趨勢。

外國驗船機構在台高階指出，去年新燃料船訂單當中，LNG船佔了七成，但目前的新燃料都僅是過渡期使用的低碳燃料，還不是零碳排的終極燃料，甲醇船的優點是不需要太大空間，操作起來也方便，訂單少於LNG是因為供給上的問題，另國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第80屆會議(MEPC 80)決議船用燃料碳排以全生命週計算，讓灰甲醇碳排效率落後LNG。

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不過因為終極燃料還未問世，而台船目前主檔訂單已排到2030年，副檔只能建造中小型船舶，中小型船舶使用LNG機率低，驗船機構高階認為，台船手上訂單的船舶數量以及船型尺寸目前滿多元的，把握近期接下中航(2612)、萬海訂單帶來厚植實力機會，今年4月會有IMO Mepc會議，也可以觀望IMO的新決策來制訂未來發展策略。

克拉克森報告顯示，去年可以使用替代燃料的船舶訂單達到820艘，總噸6220萬總噸(不包括液化天然氣運輸船的訂單727艘，總噸位5210 萬總噸），投資水準創下記錄。



克拉克森研究總經理Stephen Gordon指出，LNG雙燃料技術已「重新佔據主導地位」，佔新燃料船訂單噸位的70%，這一比例高2023年的43%，而甲醇的份額則從30%下降到14%。

訂單中包括LNG390個訂單(不包括液化天然氣運輸船則為297個)、甲醇118個訂單、氨燃料25個訂單、液化石油氣72個訂單以及氫燃料12個訂單。

儘管新燃料船隊數量不斷增長，但克拉克森研究警告，港口基礎設施投資和綠色燃料供應都落後了，目前全球有276個擁有液化天然氣加註設施的港口和275個擁有或計劃擁有岸電的港口，但只有35個港口擁有或計劃擁有甲醇加註設施。

克拉克森研究在對新現狀進行評估的同時，強調節能技術(EST)的改造仍然是「航運脫碳途徑的關鍵部分」，已有超過10,360艘船舶安裝了重要的EST，占船隊總噸位37%以上：其中包括螺旋槳導管、舵球、Flettner旋筒風帆、風箏風帆、空氣潤滑系統和其他系統(船隊和訂單中有超過580艘船舶配備空氣潤滑系統，超過145 艘船舶涉及『風力』輔助系統)。

另還包括船隊中的37艘船舶，加上12艘新船訂單，正在測試船載碳捕集技術。配備「環保型」發動機的船隊比例已上升至34%以上。