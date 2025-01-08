黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑　廣運漲逾3%重回百元

▲輝達創辦人黃仁勳背板概念股。（圖／翻攝NVIDIA官網直翻）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表演說，背板展示與夥伴的 AI 智慧工廠解決方案以及所有生態系夥伴，其中廣運（6125）、和碩（4938）與所羅門（2359）等3家台廠出線，不過今（8）日個股反應兩樣情，所羅門遇逢高獲利了結賣壓翻黑，廣運漲逾3%重回百元，寫4個多月波段新高。

NVIDIA指出，AI智慧工廠生態系夥伴名單中有3家台廠，包括解決方案與服務供應商的廣運與和碩，還有機器人與感測器供應商的所羅門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開盤半小時，廣運最高漲6元至104元，漲幅6.12%，衝破百元大關；和碩小漲0.9元至96元，漲幅未達1%；所羅門跌3元至161元，下跌1.83%。

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳公開Blackwell供應鏈主要廠商，9台廠出線。（圖／記者高兆麟攝）

除了AI智慧工廠生態系業者以外，9家重量級台廠同步在Blackwell架構下的AI晶片產品出力，包括：華碩（2357）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、和碩與英業達（2356），相關個股漲跌互見，除緯穎盤中漲逾3%至2870元以外，鴻海早盤跌逾1%拉回，技嘉、華碩皆漲逾1%，其餘沿平盤表現。