NVIDIA台灣總部傳看中一殯　郭智輝：黃仁勳5月電腦展宣布

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA執行長黃仁勳在CES接受全球媒體團訪，針對在台灣建造總部傳出有考慮一殯用地，他反問「這是個好主意嗎？」更強調若有好地點請跟他說；對此，經濟部長郭智輝表示，相關訊息預計黃仁勳會在5月的電腦展（COMPUTEX）上宣布總部地點。

日前傳出NVIDIA有一些海外總部的設點進度，傳出台灣總部有看中一殯場地，里長說有來接洽了，這個訊息是否為真？對此，郭智輝表示，相關訊息黃仁勳今日有在美國宣布，他大概會在今年5月的台北國際電腦展（COMPUTEX）來告訴大家，在台灣哪個地方作為他們的總部，目前最新的消息是這樣。

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今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5／20至5／23登場，NVIDIA執行長黃仁勳證實將會來台，關於台灣總部的選址地點，他今日在美國CES接受全球媒體團訪時，再次笑說「如果有知道台灣有什麼好地點，請務必跟他說，也只要跟他說就好。」傳聞中的一殯是否是他的名單之一，黃仁勳則說，這點他還沒有了解到那麼深，更反問現場台灣媒體，「這是一個好主意嗎？」

另外，台電持續虧損，本月千億元的撥補若是沒有通過，台電今年恐怕還會再虧400億元，累虧金額就會超過4000億元；郭智輝強調，希望大家能夠了解，台電要1000億的撥補，主要是在彌補過去對一般民生電價補貼的部份，如果沒有千億撥補，當然在財務調控上可能必須要去借錢，財務大概不會太好看。

此外，近期經濟部兩位次長接連退休，郭智輝指出，次長都是退休的年齡到了，他有他的人生規劃，我們當然必須同意他進行第2個人生，接替的人選當然有準備，這本來就是很正常的輪替，接替的次長確定了就會公告。

至於四階的部分，可能農曆年前會再送環評，環團也有抗議，郭智輝說，環評的部分，基本上已經環評過了，所以會請台電跟環評委員再把它說清楚。