上市櫃董座看川普政策　8成認關稅優先「恐」損人不利己

▲川普打破美國穩定經商環境的形象。（圖／路透）

記者潘姿吟／台北報導

台灣上市櫃公司協會針對65家會員企業進行調查，探討川普總統可能採行的政策對全球經濟的影響及企業應對措施。由政治大學前校長周行一擔任計畫主持人，調查結果於今（8日）公布。數據顯示，84%的會員一致認為「關稅政策」將是川普政府的施政核心，但對其他如：減稅、移民政策次等優先順序看法分歧，顯示企業對川普政府的施政方向抱持不同解讀與預期。

周行一指出，美國長期以來被全球視為穩定且可靠的經商環境，吸引大量投資並成為全球經濟的重要支柱。然而，川普政策的高度不確定性正逐漸打破這一既有印象。協會全體會員總市值佔台灣證券市場的25%，此次調查於2024年底川普當選但尚未就任前完成，目的是預估川普上任後的政策優先順序及其可能帶來的影響。

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根據調查，58%的會員認為「關稅政策」將成為川普施政的首要項目，25%認為是「減稅政策」，12%認為遣返非法移民是優先事項，僅5%選擇法規鬆綁作為首要政策。在次優先項目中，35%的會員選擇遣返非法移民，26%認為是關稅政策，25%則支持法規鬆綁。

台灣企業多數認為關稅政策「損人不利己」

針對川普任內可能實施的增加關稅政策，多數會員企業對其持負面評價。調查顯示，44%的會員認為關稅政策會同時損害美國與全球經濟，34%認為政策有利於美國經濟但對全球經濟不利；另有11%認為該政策對美國經濟不利，但可能促進全球經濟。僅有5%的會員認為此政策對美國與全球經濟均有助益，6%表示無法預測影響。

整體來看，77%的會員認為關稅政策對全球經濟有害，55%認為此舉損害美國經濟，僅39%認為增加關稅可能對美國經濟有益。調查結果顯示，絕大多數企業視關稅政策為「損人不利己」的舉措，對其效益表示質疑。

▲經商環境穩定性是關鍵，台企業感到憂慮但有能力面對。（圖／記者湯興漢攝）



台灣上市櫃公司協會指出，企業普遍對川普上任後的政策方向感到憂慮，特別是關稅與減稅政策可能帶來的經濟影響，使全球對美國經濟政策的穩定性產生質疑，但仍展現一定的應變信心。

調查數據顯示，47%的會員認為川普政策可能導致收入增加，但成本也會同步上升，對獲利影響不大；29%預測收入減少且成本升高，對獲利產生負面影響；14%的企業預期收入會增加且成本減少，認為對獲利有正面助益；另有10%的會員認為收入和成本雙雙減少，對獲利影響有限。整體來看，超過半數（57%）的會員認為川普政策對企業獲利影響不大，僅29%擔憂可能出現負面影響，另有14%持正面評估。

周行一表示，企業領袖普遍認為，穩定的經商環境是企業長期發展的重要基石。然而，川普政府的不確定政策可能對這一基石造成衝擊，改變全球對美國作為經濟穩定領導者的印象，進一步影響全球經濟秩序與投資信心。

儘管如此，調查結果顯示，台灣企業在應對政策變局方面展現高度韌性與適應能力，對於全球經濟的不確定性，企業領袖仍保持審慎樂觀的態度。協會強調，此次調查反映出台灣企業對外部風險的冷靜評估與多元應對策略，為面對未來挑戰奠定了穩健基礎。