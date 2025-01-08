今年前五周貨櫃船歐美主航線減12%航班　有助春節前後運價穩定

▲今年前五周貨櫃船公司歐美主航線減班12%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

海運諮詢機構德魯里公布的統計數字顯示，今年前五周貨櫃船公司在歐美主航線，包括跨太平洋，跨大西洋和亞洲-北歐和地中海，在第一周（12月30日至1月5日）和第五周（1月27日至2月2日）之間，有87個航班被取消，總共有725個預定航班，取消率為12%，將有助農曆春節期間市場運價的穩定。

這些取消的大部分將發生在跨太平洋東行航線佔56%，其次是跨大西洋西行航線的23%和亞洲-北歐和地中海的21%。這五周內，THE聯盟海洋聯盟將分別取消22個航班，其次是2M聯盟取消 15個航班，同期間，非聯盟服務已宣佈停航28次。

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根據德魯里上周四（2日）公布的德魯里世界貨櫃運價綜合指數(WCI)，運價單周上漲3%至每大箱(40呎櫃)3,905美元。跨太平洋運價上漲7%，跨大西洋和亞歐/地中海運價則保持穩定。明日將有新的WCI統計數字出爐。

德魯里預估，1月29日農曆新年前的需求增加，加上持續的紅海危機挑戰、當選總統川普預期關稅上調之前急於發貨、美國東岸港口工人可能罷工以及船公司所組聯盟即將發生變化，這些都導致了供需失衡，支援了運送人提高即期運價，預計1月份的即期運價將攀升。雖然農曆新年後海運費率可能會有所緩解，但紅海改道的持續中斷可能會使費率保持高位。

目前東西向主要貿易航線的海運運費平均比去年高出134%。託運人和貨主組織(BCO)應為未來幾個月可能出現的貨物延誤和持續上漲的運費做好準備。

但業界指出，以目前市場運價實際發展，亞洲-歐洲線市場運價未漲反跌，運價自去年底的每大箱(40呎櫃)5500美元降到本周一的4600美元，今(8)日大陸市場出現本月17日之後航班，收3600-3700美元運價。

另美西線運價也有下修，上周五（3日）美西線運價從本月1日剛漲上去的每大箱5900美元跌到5100美元，原就未漲足的船公司則自5100美元降至4800美元，美東則維持在6500-6900美元之間，顯示今年春節前小旺季不夠旺，避關稅搶運貨也不多。

去年首季運價偏低主要是疫情解封後，歐美進口商都在消化庫存，之後因為紅海危機造成船隻繞航效應擴大，加上庫存逐漸消化，之後運價一路加高，讓今年市場運價明顯高於去年同期。