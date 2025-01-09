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自行車產業一度遇逆風　巨大董座：庫存近2019年疫情前水準　

▲▼巨大公司，GIANT捷安特。（圖／記者林敬旻攝）

▲巨大公司所生產的GIANT捷安特。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

自行車廠巨大董事長劉湧昌今天表示，對2025年自行車產業、巨大都審慎樂觀看待，談及庫存，他認為，目前已接近2019年疫情前的水準，但仍須繼續努力。

劉湧昌今年1月接任董事長，劉素娟則升任執行長，今天舉行上任首次記者會。劉湧昌說，在半年前講最壞情況已過，現在看來仍然算準，當時有應收帳款、庫存兩大問題，現在應收帳款已解決，庫存只要達到2019年的90%即可，中國市場也只要維持2024年水準，就可獲利，因此說2025年審慎樂觀。

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劉湧昌指出，全球最大自行車市場在歐洲，也是電動自行車最主要市場，歐洲市場引領市場創新，對自行車行業非常重要。疫情前歐洲自行車市況不錯，雖然疫情期間一度遇到逆風，但卻因疫情保持安全社交距離的誘因，帶動一波自車銷售熱潮。

回顧疫情期間，他說，當時很多人投入自行車市場，且因需求很大，市場呈現一片欣欣向榮，但下單量很大，船運卻一塌糊塗，甚至需要36個月前下單，才能順利拿到貨，也因此造成嚴重庫存。不過，目前歐洲自行車庫存已接近2019年疫情前的庫存數量，存貨周轉天數約140幾天，僅略高於過去的120至135天。

劉湧昌強調，巨大自有品牌捷安特銷在中國售狀況比別人好一點，雖然去年銷售熱絡的中國自行車市場在9月曾一度下修，但目前狀況已經好轉。

中國自行車內需市場約1100萬台，巨大品牌捷安特2024年在中國銷售200萬台。今年開春以來，巨大在中國市場銷售狀況，甚至有比去年更好跡象。

巨大執行長劉素娟評估，歐洲電動自行車庫存仍待消化，美國有起色，將安排台灣員工赴美協助夥伴重整市場，把台灣的經營策略帶到美國。

對於美國總統當選人川普（Donald Trump）宣布可能提高越南進口關稅，劉素娟說明，越南廠已正式出貨，因起步早，不必太擔心，巨大會關注8個製造廠、1個材料廠的狀況，相信反應力會比同業早，尤其一條龍的經營模式，面對問題較易找到解決方案。

劉湧昌解釋，越南廠年產能25萬台，並已在胡志明市購買約10萬平方公尺土地，為未來做準備。因匈牙利廠產能較小，越南廠將支援生產車架。

他強調，對川普政策沒有太悲觀，其實美國對中國增加關稅10%還好，比起目前自行車銷美關稅依車款課徵約5.5%至11%關稅，多10%其實還好，不必把川普視為毒蛇猛獸。

有分析師評估，川普當選美元將貶值，但劉湧昌認為，亞洲國家因應貿易戰、美國變局，已讓亞幣先貶值，這也是川普去年11月當選美國總統後，美元升值的原因。

對於接任董事長的心境，劉湧昌認為，和之前執行長的工作差別在人才培育，由於自己負責工作一直很多，接董事長時間來得有點突然，半年前被告知接任；且自己還擔任自行車永續聯盟理事長，3月將接台中磐石會副會長，沒時間高興或憂傷，兵來將擋、水來土淹，反正事多決策就變快。

劉素娟表示，過去擔任品牌長期間，她感慨疫情期間員工不能自由走動，更要建立好良善的溝通管道，希望員工都能過得幸福。歐、美、亞3洲企業文化不同，須分開妥善對待，即便亞洲裡面，中國、印尼市場文化也和台灣不同。

關鍵字： 自行車巨大自行車歐洲市場中國市場库存

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