同事身價破億「被老鳥討厭、被主管罵」卻不離職！網分析2原因

▲同事擁有破億身價，卻甘願被主管罵。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，有位新來的同事剛過試用期，在公司風評很差，能力不佳常被主管針對，卻意外得知同事靠房地產和股票擁有破億資產，讓他不禁疑惑，明明身價破億，上班還要被主管釘、壓力大工時高，為何不離職？有網友表示，就是來體驗生活的，但也有人認為唬爛的成分很大，「越有錢越要低調」。

有網友在Dcard發文，「身價破億的你，被主管釘會？」有個33歲的新同事，在公司風評很差，所有任務都要老鳥幫忙善後，就連主管也開始釘他。某次聊天得知，同事靠著比特幣和台積電股票，在竹北高鐵區買了房，1500萬元已全額付清，「據他所言，（投資）已獲利了結破億了」。

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原PO提到，同事經常抱怨工作壓力大、工時長，且常被主管針對，但始終不離職，穿衣服也很樸素，看起來不像是身價破億的人，「而且從沒請過老鳥雞排飲料，畢竟被幫忙也要意思意思一下吧」。原PO感到困惑，如果擁有破億資產，職場上絕不允許任何人針對他，「不爽就換間，反正不缺錢，所以他到底是不是有錢阿？還是我才是窮人思維？」

貼文曝光，有網友表示，就是來體驗人生的，「不會啦！我也看過家裡很有錢跑來當志願役的啊，每個人都有自己喜歡的人生方式」、「我同事是真的有資產破億的，看過證明沒唬爛」、「我同事家裡超有錢，生日媽媽要挑一棟房子（座標：台北）送他的那種有錢，還是一樣老老實實、認認真真一個月領5萬塊在上班」。

不過也有人認為是假的，「我是看不出來有能力投資的人，幹嘛還上班吧，但吹牛的人應該要上班」、「越有錢越要低調，就算是真的，這麼高調，錢很容易就沒了」、「有錢人上班沒毛病，但說他被釘還待得住，那問題就很大了，代表他根本不是什麼有錢人」。