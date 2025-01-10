大立光法說報喜！外資調升目標價至3485元　股價刷4個月新高

▲大立光昨日法說報喜，今股價衝高。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

大立光（3008）昨（9）日舉行法說會，2024年第4季因客戶出貨獎金挹注，單季稅後純益86.75億元，季增30.8%，每股稅後純益（EPS）達65.01元，全年 EPS達194.17元，創近4年新高，公司證實參與人形機器人視覺案子，美系外資調升目標價至3485元，激勵今（10）日股價跳空開高，一度勁揚逾8%，上攻2815元，創下2024年9月6日以來新高價位。

大立光預期，2025年1、2月營運動能相當，1、2月加總年增幅度會優於去年同期，人形機器人視覺案子今年已交貨，客戶不只1個，未來產品設計趨勢，視覺機器人的應用規格雖不比智慧手機高，主要是5P鏡頭，且強調鏡頭防撞與夜視功能，這會是未來鏡頭的趨勢。

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美系外資表示，2024年在潛望鏡的推升下，2025-2027年營收成長率可能放緩，惟智慧機規格變化會替相機帶來新設計，像是薄型手機、摺疊機等，對具備技術優勢大立光有利，進一步為大立光營收、毛利率復甦提供支撐。

美系外資上修2025-2026年EPS到218元，235元，考量毛利率回升、ASP、市占率穩健，給予今年18倍本益比評價，同步上修目標價至3485元。

