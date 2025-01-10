開展餐飲12月營收月增34％　香港營運展望樂觀

▲TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團董事長邱泰翰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

西式休閒餐飲品牌開展餐飲（7789）公佈12月營收，受惠於聖誕跨年等節慶商機，單月合併營收為2.23億元，月增34.5％、年增1％，上海Texas Roadhouse亦正式納入合併營收，為集團營運助力；累計2024全年合併營收為20.1億元，年減4.79％，主要是因香港關閉一大型門市所致。

開展餐飲說明，年末節日歡慶、公司行號聚會頻繁，是餐飲業傳統意義上的旺季；但2024年聖誕及跨年日期均非週末，致合併月營收較去年成長幅度較小。

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開展餐飲指出，集團營收現階段雖以台灣為主力，香港市場雖較去年同期減少一間大型門市，單月營收仍比去年同期成長4.7%，總計6000萬；各門市表現自今年6月以來穩定復甦，消費回流跡象明顯，經歷一整年體質調整、汰弱扶強後，2025年香港營運展望樂觀，有望增強利潤貢獻。

此外，Texas Roadhouse德州鮮切牛排上海餐廳在12月正式納入合併營收，雖然中國消費市場整體仍然疲弱，該門市卻延續11月強勁動能逆勢成長，締造9.3%的年成長率，有效挹注集團營收。

面對即將到來的農曆春節，開展餐飲集團亦做足準備，除12月30日起開賣外帶年菜外，TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排也將於1月14日起推出新春套餐，因應家庭結構轉向，以雙人、四人套餐搶攻市場。

訂位方面，今年春節假期長達9天，雖刺激國人出國意願，但各餐廳訂位仍踴躍，除夕夜平均訂位已近6成；Texas Roadhouse德州鮮切牛排更首度推出冷藏生食年菜，滿足自煮趨勢之餘，更讓消費者即使出國過年，回家也能即刻享用頂級火烤美味。