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電信三雄2024營收總結　EPS均創新高、擴展業務內容加強企業陣容

記者蘇晟彥／綜合報導

2024年對於電信業來說是一個挑戰之年，也是「電信三雄」在合併案之後面對首年挑戰，老大哥中華電信、台灣大哥大及遠傳電信在EPS都創下新高，分別為4.8、4.57及3.56元，面對合併案後都卯足全力衝刺。此外，電信三雄也分別在不同領域發展，台灣大、遠傳在ESG上同樣都有亮眼表現。

▲▼ 台灣大哥大,遠傳電信 。（圖／品牌提供）

中華電信2024年營收再突破 累積EPS達4.8元

中華電信公司今日（1/9）公布113年12月及全年自結財務概況，全年營收、獲利雙雙再創新高。12月單月合併自結營收為250.1億元，年成長12.7%；營業淨利為36.4億元，年增26.4%，稅前淨利為38.2億元，年增31.0%；歸屬於母公司業主淨利為28.2億元，年增23.4%；EBITDA為69.9億元，年增13.1%；EPS達0.37元。113年度全年合併自結營業收入達2300.3億元，年增3.1%；營業淨利為468.8億元，年增1.1%；稅前淨利為477.6億元，年增1.6%；歸屬於母公司業主淨利為372.1億元，年增0.8%；累計每股盈餘（EPS）為4.80元，年增0.8%。

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總經理林榮賜指出，113年度中華電信盈餘不僅連續五年正成長，亦攀上七年新高，主要要感謝事業群持續於核心及新興業務上努力衝刺，寫下新猷。113年，固網寬頻及行動業務持續維持客戶數市佔率第一的領導地位，帶動固網寬頻營收與行動服務營收年增率皆超越3%，穩定推升整體營收成長向上。截至12月底中華電信行動通信總客戶數達1312.3萬戶，其中，090月租型客戶數年增2.1%，已連續48個月成長；光世代寬頻用戶數為387.3萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps以上客戶達152.3萬戶，年增率17.7%。

中華電信表示，資通訊業務表現亮眼，也是全年整體營收續創高峰的重要推手。由於有堅強的技術能力為後盾，加上於各產業綿密的企業客戶經營，113年資通訊營收成長動能強勁，年增率創雙位數成長，主要來自IDC、雲端、資通訊專案與資安業務的貢獻。截至12月，中華電信集團在台灣IDC市場維持70%以上的市佔率，遠遠領先其他業者，領導地位顯著。

台灣大哥大盈利年成長達15%創11年新高  EPS4.57寫下6年新高

台灣大哥大113年全年合併營收與EBITDA皆創下歷史新高水準，營業利益在網路整併效益推動下繳出15%年成長之佳績，達到11年新高，而EPS 4.57元亦寫下6年新高。

113年12月份自結合併營收171.6億元，創同期新高，EBITDA為35.0億元，營業利益17.3億元亦為同期新高，稅後淨利9.5億元，稅後EPS為0.32元，如排除一次性費用，則為0.39元。113年全年自結合併營收1,993.7億元，年增9%，EBITDA為425.2億元，年增19%，營業利益202.5億元，稅後淨利138.2億元，稅後EPS為4.57元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，113年12月份行動服務營收在考慮合併已滿一年的基期因素下，仍持續年增，整體智慧型手機月租ARPU亦較去年同期提升。獲利方面，電信營業利益年增27%，表現亮眼，帶動12月份合併營業利益年增13%。受惠與台灣之星合併，5G頻譜資源增加67%。113年台灣大哥大5G用戶數增加18%，相關行動服務營收上升40%，公司將持續落實合併綜效，提升5G網路品質及用戶滿意度。

台灣大哥大在ESG領域屢獲國內外肯定，已連續7年入選「臺灣永續指數」，並獲頒成分股專屬標章；同時，連續8年入選DJSI世界指數(DJSI World)前三名，且連續13年名列DJSI新興市場指數(DJSI Emerging Markets)。響應全球減碳行動，台灣大2024年再生能源使用占比已達10%，2025 年預估將提升至 17%，超越原先設定目標兩個百分點，加速往2030年再生能源使用占比達35%的目標邁進。此外，IDC雲端機房於2024年達成100%再生能源使用，提早6年達成RE100目標。

遠傳電信稅後淨利、EPS 3.56創10年新高

遠傳電信（股票代碼：4904）今（10日）公佈2024年12月份及全年自結營利概況。在遠亞併綜效、用戶穩定升級5G，與資通訊服務營收強勁挹注下，2024年12月份及全年的合併總營收、合併EBITDA均創下歷史新高。此外，2024年全年稅後淨利、每股盈餘(EPS)等各項財務指標皆創下近10年新高，繳出亮眼成績。

2024年12月份遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣99.92億元、32.61億元與13.41億元，年成長率分別為14.9%、16.0%與44.1%，每股盈餘(EPS)為新台幣0.37元。2024年全年度合併總營收更突破千億，創下歷史新高；合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣1046.23億元、363.11億元與128.43億元，年成長率分別為11.7%、13.2%與14.8%；2024年全年度每股盈餘(EPS)為新台幣3.56元，超越2024年度財測目標，達到115%。

遠傳12月份行動通訊業務穩健成長，5G月租型用戶滲透率達43%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）自遠亞合併以來連續12個月穩健擴大，雙雙穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年成長率高達9.4%，為51.51億元，再創行動服務營收新高，並繳出自2021年3月以來連續46個月正成長的佳績。

遠傳永續再獲全球最具代表性永續評比之「道瓊永續指數」（Dow Jones Sustainability Index，簡稱 DJSI）最新評選，遠傳不僅連續6年躋身全球前10%最永續公開發行企業而入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」，更連續2年高居全球電信業第一！此外，遠傳7度獲選台灣指標性永續評鑑「TCSA台灣企業永續獎」中最高榮譽「台灣十大永續典範企業」，並一舉囊括本屆13項永續大獎肯定，獲獎數蟬聯全台企業之冠，全方位的永續實力獲高度肯定。

關鍵字： 電信中華電信台灣大哥大遠傳電信

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