凱基投顧稱四大利多支撐AI股　春節期間留意美股變數

▲美股示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年台股全年大漲28.5%，在全球主要股市的排名當中位居第二，僅次於Nasdaq的28.6%，主因AI狂潮帶動各大雲端服務商積極建置AI伺服器。凱基投顧預期2025年，隨著輝達（NVIDIA）推出算力更強的GPU平台，以及因應客製化需求而生的AI ASIC建置潮，將支撐台股盈餘動能與股價表現，預估AI相關產業將支撐台股2024、2025年盈餘分別增長36%及18%，並持續成為市場資金追逐重心。

凱基投顧表示，2025年從1月初的CES展、1/16台積電法說、2/27輝達財報到3/17輝達GTC大會等，四大指標事件將可能再度點燃AI火種並支撐AI股，其中，過往CES開展的前後均有利科技股股價表現，尤其開展後的15~30天，伴隨新產品或新應用題材加持，台灣科技股的平均累計漲幅可達3~4%，優於同期間台股的1~2%，相關供應鏈可望迎來資金追逐；另外，台積電本次法說將釋出新一年度財測，它對AI需求的看法與2奈米量產進度成為市場焦點；輝達財報與輝達GTC大會除了聚焦AI實際業績之外，AI帶來的人形機器人、自駕等新應用的進展，更是市場關切的重點。

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另一方面，台股將於1/22農曆假期封關，直到2/3新春開紅盤交易，凱基投顧指出，期間正值川普上任初期以及美股超級財報，諸多變數更將迫使投資人降低抱股意願，並阻礙台股攻擊力道，主因川普1/20就職美國總統，雖然他的企業減稅與監管鬆綁對整體經濟偏向正面，但上任後哪些政策會優先推動、付諸執行或保有豁免條款等都存在變數，尤其若川普對多國進口商品加徵高額關稅並引發對手國進行貿易報復，將增添經濟的不確定性。

凱基投顧預期台股將維持震盪多頭，並以個股表現為主，農曆年前投資主軸應以CES展、台積電法說、輝達財報、輝達GTC大會等四大指標事件所催化的族群為主，建議投資人可聚焦機器人、2奈米、電競、AI ASIC、太空科技等相關產業供應鏈。

