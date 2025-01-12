快訊／快加油！　汽、柴油明起各調漲0.5元及0.6元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

加油要快！台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升28.0元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.6元及1.7元。

台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調漲2月銷往亞洲原油價格，及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。

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浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.057元，漲幅為1.92%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.1元及2.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.4元及1.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.6元及1.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.5元及0.6元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.6元及1.7元均由台灣中油吸收，113年累計至12月底止，台灣中油共吸收約257.43億元。