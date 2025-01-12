薪水多8000元想跳槽！過來人見「原公司3優點」勸退：不值得

▲網友勸她待在原公司就好。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

每年過完農曆春節後都會湧現一波轉職潮，而轉換跑道的原因不外乎是工作待遇、職業發展、生活需求等，就有網友指出，原本的工作做了4年，工作氛圍很好，同事之間相處也很融洽，不過她最近找到一份新工作，薪水多了8000元，還會有其他加給，但是通勤多90分鐘，對此，一票網友搖頭。

有網友在Dcard發文，「多8000元薪水值得多通勤90分鐘嗎？」目前的薪資實領36K，並且對現有同事和工作氛圍相當滿意，請假也很自由。然而，最近她收到了一個新的工作機會，薪資約為44000元，但來回通勤時間需要增加90分鐘。

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這份新工作屬於公部門，除了可以學習到新的知識外，還有可能獲得額外的加給，她很猶豫要不要換工作，「請問大家會願意換工作嗎？或是和原公司談薪水，大家多少錢願意留下來呢？」

貼文曝光，網友建議待在原公司就好，「工作融洽、請假自由這很難得，新的工作並不知道主管、同事好不好，職場能遇到好主管、同事很幸運，你以後結婚有小孩，你會發現請假自由絕對是很大的優點」、「同事好、工作氣氛好、請假自由，是我不會換，新工作除了通勤90分鐘之外，同事、主管如果不好相處，一定會做得很痛苦」、「同事好、工作氛圍好、請假自由，這個已經屌打很多工作了，我前工作43K，但因為同事不好而離職，身心俱疲一個月醫藥費花5000元，後來覺得同事好最重要，寧願錢少」。

不少人認為，通勤時間太長會更疲累，「我也換了一份多8K的工作，騎車通勤來回，多了60分鐘，做快三個月，但是超想換工作」、「來回通勤多太久了，身體吃不消，建議不換，或租屋在那」、「通勤超過30分鐘一律不考慮」、「即使是搭車也會心很累」。

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