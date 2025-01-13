輝達2026年上半年遇逆風！　HSBC下修目標價至185美元

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Investing報導，匯豐銀行分析師Frank Lee調整了NVIDIA的價格目標，將其從先前的目標195美元下調至185美元。儘管減持，分析師仍維持買入評等。分析師認為，NVIDIA可能在2026財年上半年面臨挑戰，需要強勁的下半年業績才能滿足市場預期。

此次修訂主要是由於下調了2026財年資料中心收入的預測，分析師目前將其定為2360億美元，低於最初的2530億美元估計值。該預測基於35,000個NVL 72等效AI伺服器機架的預期，比先前假設的41500個機架有所減少。然而，即使經過這項修訂後的估計，匯豐銀行的預測仍比 Visible Alpha一致預測的1840億美元高出28%。NVIDIA的市值為3.33兆美元，仍然是半導體產業的主導力量。

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分析師也提供了熊市情境的見解，顯示如果NVIDIA在2026財年僅部署20000至25000個NVL機架，每股盈餘 (EPS) 仍將比普遍預期的4.50美元高出8%至14%。儘管匯豐銀行將2026財年每股收益預期下調了6%，以反映Blackwell平台上半年成長放緩，但其預期每股收益5.74美元仍比市場預期高出 28%。

分析師決定降低NVIDIA目標價，同時維持2026財年32倍的目標本益比，這反映了修正後的EPS預測。 分析師的評論強調了NVIDIA在2026財年下半年實現強勁業績以符合預期時可能面臨的壓力。