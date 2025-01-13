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外資：美恐放緩降息腳步　壓抑科技股表現

▲▼Jerome Powell。（圖／路透社）

▲Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

上周美國總體經濟數據表現佳，壓縮美國降息空間，造成上周五（11日）美股4大指數下跌，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國2024年12月非農就業數據意外激增25.6萬人，遠高於預期的15.5萬人，也高於11月下調後的21.2萬人，而失業率意外下滑至4.1%，顯示勞動市場強勁，進一步鞏固聯準會放緩降息步伐的可能，儘管美就業報告對經濟來說是好消息，但市場擔心促使聯準會在更長時間維持較高利率，加上12月貨幣政策會議紀錄透露，多數委員認為已達放慢寬鬆步伐的適當時機，美債殖利率和美元指數紛紛走高，壓抑上週美股表現，科技股更是首當其衝。

從數據來看，彭子芸指出，最新FOMC會議紀錄顯示委員認為通膨前景上行風險已經增加，其中包括高於預期的通膨、新政府的潛在貿易和移民政策，另外，密西根大學調查顯示消費者擔心通膨壓力持續存在，對未來一年通膨預期由2.8%升至3.3%，為去年5月以來最高，加上非農就業數據意外強勁，更加深聯準會維持較高利率的可能性。根據最新FedWatch工具顯示，1月維持利率不變的機率提升至93.6%，3月份降息預期從一個月前的69%降至44%，反映出市場對貨幣政策的看法正在調整中。

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彭子芸表示，隨著川普就職日臨近，市場情緒脆弱，上週傳出川普考慮宣布全美進入「經濟緊急狀態」，以便制定關稅計畫，加上財報季即將開跑，預期美股偏震盪走勢，然而最終股價將回歸基本面，根據研調機構預估，今年美國S&P 500企業獲利年增仍可達1成，較佳的企業獲利仍將支撐美股持續上漲的機會。

受到美國就業意外強勁導致上週五美股下挫，台股今（13）日也出現賣壓，指數開平後越走越低，終場重挫523.53點，跌幅2.28%，指數收在22488.33點，自2024年12月23日以來再度摜破半年線，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，在美股影響以及封關前調節壓力之下，今日三大指數技術面皆轉弱，包括傳產指數再度下探，金融指數跌破半年線，電子指數也摜破季線支撐，但目前市場看好本周四將登場的晶圓龍頭大廠法說會，市場普遍看好獲利與展望將優於預期，若晶圓龍頭法說展望樂觀，有機會帶動指數於封關前向上攻。
 

關鍵字： 美國就業聯準會通膨風險美股台股

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