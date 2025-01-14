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ASIC需求助攻　擷發科去年全年營收6739萬元、年增近95%

▲▼擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計廠擷發科技(7796)公布，累計2024年全年營收達6739萬元，較2023年全年增長近94.58%。主要受惠於ASIC與AI相關市場規模持續放大，創造擷發科旗下兩大業務「IC設計服務」和「AI 軟體服務平台」的布局成果展現，目前NFC與AI軟體平台等應用的解決方案，也隨著有設計完成進度，相繼有NRE的收入認列，堆疊擷發科2024年下半年(7-12月)營收達3933萬元，較上半年營收成長40.21%，較2023年下半年營收成長61.88%。

擷發科2024年12月營收達247萬元，因NFC即將進入完工驗收階段，待2025年確認晶片達可量產規格，即進入完工階段。

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擷發科進一步表示，近期公司赴美國拉斯維加斯參加2025 CES，展示其獨家研發的「極速IC設計研發平台」、結合「AI軟體服務平台」所創造的「Designless」創新產業模式，以及協助台灣國際大廠共同合作的工業級AI物聯網平台，成功向全球展示其在積體電路（IC）設計服務、人工智慧（AI）軟體平台方面等的卓越成就，不僅如此，也獲邀與美國密西根州副州長Garlin Gilchrist II進行閉門會議，雙方就未來在汽車產業的ASIC設計服務與AI軟體設計服務等相關領域，進行廣泛深入的溝通，密西根州副州長也當面邀請擷發科之後前往當地進行考察，凸顯「Designless」創新產業模式深獲高度肯定與信賴，擷發科亦以其藉由此世界最大消費性電子大展盛會的高人氣，拉高擷發科品牌力，並助力擷發科與更多不同產業業者共同合作開發的接單契機。

董事長楊健盟表示，今年擷發科在展會上展出與台灣大廠共同合作的工業級AI物聯網平台，展示其在AI軟體服務平台的領先地位，此次擷發科更收獲美國、歐洲、亞洲的零售業、汽車業、製造業與SOC系統業等產業企業洽談訂單合作導入應用的可能性。擷發科的AI優化技術，成功為市場帶來低延遲、高性能且低功耗的AI解決方案，完美填補市場空白，同時，平台聚焦於工業級應用，為產品創造出差異化。透過與台灣半導體大廠的強強聯手，擷發科成功打造出一套高度整合的AI解決方案，不僅能獲得更先進的晶片技術和更廣泛的產業資源，更能提升平台的可靠性和穩定性，也進一步奠定擷發科在全球AI產業中的重要地位。

展望未來，擷發科維持審慎樂觀態度。一方面，看好5G、AI、IoT技術的快速發展，擷發科作為台灣新興的IC設計服務領導者，以其獨特的「Designless」創新產業模式，在激烈的競爭中脫穎而出，結合「極速IC設計研發平台」與「AI軟體服務平台」，協助客戶快速將產品推向市場，並打造出一個高效、靈活且客製化的IC設計生態系，進而開拓更廣闊的應用領域，如物聯網、人工智慧、5G通訊等，為公司營運注入長期的正面動能。另一方面，為加速全球布局，擷發科積極拓展海外市場，並深化與國際大廠的合作，目前已與多家歐美日企業建立合作夥伴關係，共同開發針對特定市場的客製化解決方案，同時，擷發科亦積極參與國際標準制定，提升公司在全球產業的影響力。

關鍵字： 擷發科

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