碼頭與貨櫃拖車缺工問題　交通部透過自動化改善並爭取引進外勞

▲右起港務公司企劃處處長蔡淑慧、交通部長陳世凱、公路局北區興建工程分局段長鄭閔中。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣商港事業發展協會榮譽理事長暨聯興國際公司董事長洪英正稍早指出，台灣港口的缺工問題已經從基隆蔓延到高雄，目前缺工率約兩成，貨櫃拖車也嚴重缺工，再不解決2-3年後港口就有可能出現癱瘓狀況，交通部長陳世凱今(14)日在新春記者會上指出，部內已在努力幫業者爭取開放外勞，但因牽涉到政府整體政策，需要持續努力，也要與勞動部協商，碼頭會透過自動化減少人力需求。

陳世凱指出，碼頭橋式貨櫃起重機傳統由人力現場操作，在半中是隨時處於搖晃狀況，最常僅能工作四小時，透過自動化遠端操控，經濟效益大幅提高。

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台灣港務公司企劃處資深處長蔡淑慧指出，高雄港第七貨櫃中心於去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬箱(20呎櫃)級貨櫃輪裝卸作業，最大年作業能量最高可達650萬箱，佔高港整體裝卸量一半，人力需求降低六成，萬海目前正在改建的第五貨櫃中心與陽明的第六貨櫃中心也都朝自動化努力，降低人力需求，提高作業效率。

業界評估，目前我國很多散雜貨碼頭已經停止夜間作業，如果政府不能儘快開放外勞，開始培養外籍碼頭工人，估計2到3年後就會出現癱瘓狀況，將重創台灣經濟，也會引發物價高漲、通膨等嚴重後遺症。

台灣商港事業發展協會曾經組團訪問新加坡港，洪英正指出，該港75%都是外籍勞工，透過語言與碼頭專業技術培訓，建立穩固工作團隊，成為全球第二大貨櫃碼頭，我國碼頭業者也願意負起培訓的工作與費用。