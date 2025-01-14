春節返鄉搭船趣　金門-廈門、金門-泉州增班助台商等返鄉

▲疏運期間金門小三通航線旅客入境。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

今年春節9天連假，為協助民眾順利返鄉及出遊，交通部航港局將於本月24日起至2月3日止啟動海運交通疏運計畫，台灣本島與離島間8條航線預計開航1429航次，預估可提供28.94萬人次運能；小三通本月14日起金門-廈門航線每日已增加至12個往返航班、金門-泉州航線每日已增加至2個往返航班，助台商等返鄉，春節期間預計開航396個航次，可提供10.57萬人次運能。

航港局表示，為保障旅運安全並確保載客船舶安全管理，已於114年1月13日至15日執行「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運聯合督檢作業」，完成載客船舶安全全面檢查；民眾可利用海運場站或船舶上張貼的「載客船舶重要資訊QR code」，手機掃描查詢抽檢結果，並可線上即時反應問題，打造全民共同監督環境。

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疏運期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響客船航行，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，航港局並將於官網即時公告航班開停航資訊(航港局資訊網http://www.motcmpb.gov.tw/點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢海運航班資訊)。另提醒民眾於連續假期出遊前，先參考氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程。

春節期間民眾若有緊急特殊需求，航港局提供緊急服務電話：北部航務中心(02)8978-3530、中部航務中心0963-138735、南部航務中心(07)262-0762、東部航務中心(03)823-0172。