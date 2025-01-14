克服東北季風惡劣海象　鈺洲啟航輪殘油抽除、所屬P&I也負起責任

▲鈺洲啟航完成抽油作業。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

去年10月29日因康芮颱風擱淺在野柳海岸的大陸籍鈺洲啟航輪，航港局遵照交通部長陳世凱指示，會同海委會海保署積極督促船東及船東互保責任保險(P&I)公司在安全、效率、無污染的前提下，加速辦理船舶殘油移除作業，在今(14)日下午完成全逾280噸殘油移除作業，成功化解海洋污染危機，而船隻所屬大英船東互保協會(UK)也已確實負起相關責任。

航港局表示，鈺洲啟航輪擱淺於野柳地質公園岸際，該公園及周邊為國際知名景點，鄰近地質景觀資源珍貴，為維護地質公園環境與海洋生態，擱淺第一時間即以最嚴格標準，要求船東及P&I保險公司提出抽油計畫，並於現場成立前進指揮所進行嚴密的污染防治及環境監測作業，除定期召開應變及工作會議緊盯抽油進度。

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交通部陳世凱部長並於鈺輪擱淺第一時間，康芮颱風來襲期間強風豪雨下親自趕往現場視導，交通部林國顯次長，以及航港局葉協隆局長亦多次前往現場，會同專家研議克服惡劣天候及該船船損等不利因素的抽油作法，確保無油污外洩風險下，持續進行抽油作業。

航港局進一步說明，原船員回報該輪殘油量高達290噸（重油247噸、輕油37噸、滑油6280公升），考量重油量逾200噸，其污染性高、清除不易，於該輪發生擱淺緊急應變時，除立即會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位於北海岸各重要港口、設施與景點，整備完妥防污資材，以即時因應油污外洩的污染防治工作外。

另並依陳部長指示將重油列為抽油的重點項目，除查明油料儲放位置，因應低溫環境，運用大功率抽油泵與加熱設備，並透過船體鑽孔及水下作業，克服部分油櫃已沒入水中，且有障礙物影響既有管道進出動線之條件限制，期間並曾動員東方風能公司之動態動位船舶支援吊掛機具作業，終於在今日完成全部殘油抽除作業，初估抽除逾280噸殘油，後續將依程序交由第三方公證單位進行認證作業，檢核確認殘油確實抽除並精算實際抽油數量。

後續航港局已請船東及P&I保險公司儘速提出鈺輪殘貨及船體移除之整體計畫，並會同海保署及相關單位評估審慎評估移除作業對海洋環境的影響，研議對環境與生態影響最低的移除方案。

在船體移除前，亦將持續辦理環境及船體監測工作，含括船體傾斜及位移監測、防颱穩固作業及緊急應變之機具、設備與人力，一旦發現異常狀況立即啟動應變，以避免二次災害，以早日恢復野柳地質公園海岸風貌與生態環境。