美12月PPI低於預期　美股開盤走高

82萬人冷靜！00940再配0.03元 年化配息率逼近4%

擁有82萬股民的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）公告第8次配息，每股配0.03元，以今（14）日收盤價9.16元估計，年化配息率僅約3.94%，逼近4%。

2投信經理人操盤跟單遭金管會解職 公司各挨罰120萬限制業務

2025年首宗投信重大裁罰案出爐！金管會今（14）日公告，國泰金（2882）旗下子公司國泰投信基金經理人操盤跟單裁罰解職，公司罰120萬，並有4大重要懲處措施。

台灣虎航年終獎金平均12.8個月！ 調薪4％+3000元

台灣虎航（6757）今上午召開董事會，經初步結算2024年營運結果後，會中拍板通過年終獎金與調薪案，每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄，為鼓勵全體員工再創營收佳績，今年調薪政策更比照去年，維持每位員工薪資平均調幅達4%加固定額3,000元，亦創下同業調薪幅度之冠，空勤人員及時薪人員則另依規定辦理。

美國加強AI晶片出口管制 輝達營收面臨威脅

分析師和投資人今天表示，由於美國實施最新的人工智慧（AI）晶片出口限制，輝達（Nvidia）面臨重大的收入威脅。

黃仁勳抵台！傳未搭專機桃園入境 「必去」通化夜市水果攤

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（14）日飛抵台灣參加17日輝達台灣分公司尾牙，有別於過去搭乘私人專機來台，這次選擇搭乘一般航空公司的飛機入境，黃仁勳來台前已先在美國透露「必去」通化夜市水果攤，將吸引大批粉絲朝聖等待。

劉鏡清爆料輝達亞洲總部設台北 國發會：地點由輝達宣布

國發會主委劉鏡清今出席台灣第二個海外新創基地「美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）」開幕典禮，據悉他在會中透露輝達（NVIDIA）亞洲總部將設在台北，引發外界議論，不過對此，國發會澄清，輝達總部地點，自當由輝達來宣布。

台股ETF受益人周減2.9萬人 8檔逆勢創高

根據台股ETF集保戶股權分散1月10日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人近一周減少2.9萬人，其中僅17檔人數是呈現周增加，不過仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、復華富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、元大中型100（0051）共8檔逆勢創下新高，這8檔中有6檔季配型高息ETF上榜，整體來看，季配型台股高息ETF持續受投資人喜愛，而三檔百萬ETF也僅0

金雞發威！高雄彩券行賣2000萬刮刮樂 連兩日開出百萬獎

高雄市仁武區仁勇路83號1樓「獎都多彩券行」指出，根據代理人葉小姐描述，因為過年快到了特別去拜拜請回一隻金雞，沒想到接連2天就有客人分別刮中「2,000萬超級紅包」的二獎100萬元。

2025夢幻跳槽企業！台積電11連霸 統一集團奪傳產第一

農曆年節即將到來，不少上班族都有年後跳槽的計畫，根據yes123求職網調查，有95％上班族年後會想換工作，創下16年新高，而在「夢幻跳槽企業」中，傳統產業第一名由統一集團（1216）奪冠，高科技產業由台積電（2330）連11年奪得第一名，金融業則是富邦金（2881）拿下冠軍。

輝達近8成員工身價破3300萬 高壓工作陷「金手銬」不敢離職

西班牙馬德里國際創投業者Ruben D.近期在個人領英（linkedin）上披露，輝達（NVIDIA）有78%的員工是百萬富翁（身價逾台幣3300萬元），逾半身價超過2500萬美元（約台幣8.25億元），不過背後有「無情工作文化」，員工因為薪酬與利潤豐厚的股票掛勾下，形成「金手銬」效應無法離開。