世界健身去年營收成長4％　開出逾千名職缺「挑戰月薪10萬元」

▲世界健身董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）2024全年合併營收近98.16億元，年增4.11％，今年預計將展出20家分店，並釋出逾1000個工作機會，挑戰月薪超過10萬元。

World Gym目前在全台擁有超過130家分店，並計劃於2025年再拓展20家分店，提供多元的職缺選擇，包括健身教練、健身諮詢專員、客服專員及團課有氧老師等職缺。同時，World Gym與各大專院校及各地就業服務處合作，舉辦參訪體驗活動，幫助求職者了解健身產業的全貌，改變對健身工作的刻板印象，邁向專業發展。

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世界健身-KY 董事長暨總經理柯約翰表示，公司已度過難關並開始好轉，雖然可預期因投資開設的新俱樂部，會對凈利潤帶來短期壓力，但這些新據點將成為2025年及未來營收挹注和盈利能力的關鍵驅動。

柯約翰指出，隨著農曆新年將至，預計傳統的「新年反彈」將進一步加速會員數增長，因為大眾的新年目標，都會優先考量健康和保健。

此外，World Gym於2024年10月完成對美國World Gym International（WGI）的收購，成功取得品牌全球經營權，展現企業「從台灣到全球」的市場布局，也預告為驅動未來經營動能，將帶來更多國際化職涯發展的可能性。