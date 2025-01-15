新的一年「蛇」麼都有！永慶房屋業務工作多項優勢看這篇就夠！

▲新的一年想換份好工作求個「蛇年大富大貴」，永慶房屋提供業務新人前12個月每月五萬收入保障。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

2025新的一年想換份好工作求個「蛇年大富大貴」嗎？許多轉職者考量的主因就是薪水，而獎金無上限的業務工作，成為熱門選項。「誠實房仲」永慶房屋日前宣布發放近2億元的「幸福成家基金」，犒賞第一線經紀人員，更有多位夥伴獲得350萬「幸福成家基金」的領取資格，等同最高領取46.6個月的底薪！超高獎勵讓不少轉職者躍躍欲試，也想知道「業務新人有沒有機會出頭天」！永慶房屋業務新人現身說法，證明只要有好的環境與制度，人人都有機會成為業績高手。

換跑道不用慌！永慶房屋業務新人首年保障60萬

永慶房屋深信「企業要永續經營，人才是重要關鍵」，歡迎從各行各業夥伴轉職挑戰房地產業，永慶房屋注重人才的培育、設立完善人資制度，幫助新人「先學會走，再學會跑」。讓每位新人站在相同起跑線，從基礎的教育訓練做起，第一年學習期保障每月五萬收入，首年保障60萬，在這段期間能專心打穩基礎，培養好房產知識與服務涵養，第二年便能迅速發揮實力。

在實務訓練上，每位業務新人到職的第一天，就有專屬師父帶領，幫助新人適應職場和工作流程，在學習期從旁指導，扎穩基礎，聚焦「基本功」，師父也會親自帶著新人服務不同客戶，透過實戰演練的方式提升專業知識與服務技巧，讓來自不同背景的新人都能得到紮實訓練，將教育訓練效益最大化。

永慶房屋團隊合作文化房仲新人也能賀成交！

加入永慶房屋才一年時間的經紀人員余佳容，已有多次成交紀錄，更有單月成交兩次的亮眼表現，余佳容分享，加入永慶房屋前，早已做好「房屋總價高，成交一定需要很多時間」的心理準備，沒想到在永慶團隊合作的文化下，第五個月就迎來第一次成交！

▲加入永慶房屋才一年左右時間的經紀人員余佳容在團隊合作的幫助下，已有多次成交紀錄。

余佳容分享，永慶的新人都會有專屬師父教導，店長、學長姐也都很樂意幫忙。只要有帶看的機會，店長一定會親自陪同，即使沒時間也會請學長姊陪同，追求經濟獨立的過程不需孤軍奮戰，「我就是一步步看著店長、師父、學長姐們如何服務客戶、為客戶解決問題，從實務中快速學習，這些都是很重要的養分。我也把握每次服務的機會，提升自己的專業度，相信這些養分一定會回饋到自己身上。」

在銀行業工作7年的余佳容，選擇轉職到永慶房屋的目標很明確，「同樣都是做業務，我希望賺到更多獎金，房子總價高，有機會提高收入！加上永慶提供業務新人前12個月每月5萬元的保障收入，還有薪獎平等、制度公平、團隊合作的文化，讓我在轉換到新的領域時，可以安心學習，吸收專業知識。」

加薪不用等年終考核！月月晉升制度每月都能加薪

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，為了讓每個人都有寬廣的舞台可以表現，永慶房屋建立完善的人資制度，幫助新人快速成長，每位業務新人360小時的教育訓練，以及一對一的專屬師父給予指導，只要態度積極、用心學習，新人也可以快速成交。

▲永慶房屋注重人才的培育、設立完善的人資制度，每位業務新人到職的第一天，就有專屬師父帶領。

許多企業都有「年資越長薪水越高」的現象，但永慶房屋建立公平的薪獎制度，除了新人前12每月五萬的保障之外，第13個月開始，業務人員每月保障最低薪獎38K，底薪最高可達75K，獎金另計。此外，永慶的「月月晉升」制度，每月只要績效達標就有機會升遷加薪，職級每升一級就能加薪一千元，業務加薪不用等年終考核、更不看年資，全憑實力說話，誰能提供客戶滿意的服務，誰就是贏家，讓努力付出與收穫成正比，落實薪獎平等！

受到信用管制影響，2025年房市雖然呈現「量縮價跌」格局，塗振宏協理說明，但永慶房屋以經營首購、換屋族為主，且誠實服務備受認可，將持續展店、招募好人才，提供員工安穩的就業環境，歡迎各專業領域的求轉職者、社會新鮮人加入永慶房屋的行列，為自己迎來蛇年興旺，前途光芒！





