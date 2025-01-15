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洪申翰率隊勞檢威京土城工地開罰55萬　北中南勞檢共罰191萬

▲勞動部長洪申翰率隊勞檢北部場。（圖／勞動部提供）

▲勞動部長洪申翰率隊勞檢北部場。（圖／勞動部提供）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部為督促事業單位加強春節前後各項防災工作，今（15）日實施北中南區春安聯合檢查，此次聯合檢查，共計發現事業單位違反42項次、停工9項次，共開罰191萬元。其中，勞動部長洪申翰率隊檢查的北區，正好是威京集團土城工地，現場開罰55萬元、停工7處，但洪強調不是挑特定廠商，主要是此工程量體非常大。

洪申翰今日率隊前往威京集團位於土城的工地，被歸在「重大營造工程」的新北市中工雲宇宙AI園區新建工程，共違反12項次、停工7項次，現場開罰55萬元，違反內容以承攬管理、墜落、感電、危害性化學品管理等防護措施不足為主。

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洪申翰強調，不是挑特定廠商，主要是這個工程量體非常非常大，尤其是一個高空樓層作業，鋼骨工程裡面有很多電銲，去年也看到一些電銲作業引起火災，就是從比較容易引發災害、比較容易引發工安問題的例子裡面，會重點來挑選，同類型工程應該要加強檢查、加強盤點、加強稽查，主要是這個原因，並不是說特定哪一家廠商，不會有這樣子的想法。

洪申翰表示，目前還是以2030年重大職災減半為目標，其實逐年看起來是有下降，但下降趨勢確實還不夠快，也因此要來修正職安法，希望有更強大的跨部會合作，包含跟內政部國土署、消防署來做相關合作；外界也在檢討工地裡移工的職災率比本國勞工高，因此也必須來面對包括對移工相關的教育保護，都需要做更到位，也確實在研擬相關具體做法，不會迴避。

職安署長鄒子廉指出，去年降低營造業墜落職災30％的目標沒有達到，但確實有降低，今年第一個目標就是力守能夠降到30％，即使晚一年也希望能夠達成，並會逐年來做控管，達到逐年往下降、2030年減半的目標。

「114年春安加強勞動檢查實施計畫」自1月7日起實施迄今，已檢查2,696場次，停工63件次，罰款154件次，罰款539萬元。

關鍵字： 春安聯合檢查防災勞動部罰款

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