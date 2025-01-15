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輝達富爸爸砸錢！台灣新創「MetAI」獲破億融資　金主團曝光

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台灣新創公司MetAI （宇見智能）今日宣布成功完成 400 萬美元（約合新台幣1.31億元）的種子輪融資。投資者包括NVIDIA、廣運機械 (6125)、所羅門 (2359)、SparkLabs Taiwan、Addin Ventures 富旌創投和 Upstream Ventures 上游創投。本次募資使 MetAI 凸顯其在推進實體 AI (Physical AI) 和縮短模擬與真實世界差距的關鍵角色，並通過尖端技術實現突破可能。

此次的募資金額將用於加速 MetAI 的研發工作，擴大產品開發團隊規模，並為美國市場進行準備，專注於半導體製造、自動化倉儲和機器人應用等領域。

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新一波的 AI 革命，通常被稱為實體 AI 或生成式實體 AI 革命 (如 : 人型機器人、自主運行機器人等)，極大地依賴於物理上精準的模擬環境。在這些環境中，機器人、自主系統和操作性 AI 能夠在部署前進行訓練和驗證。儘管 AI 在虛擬領域的應用持續迅速增長，但向實體 AI 的推進以及建立全面工業世界模型的過程，卻因創建高擬真、完整功能性數位孿生的複雜性和耗時性而受到阻礙。

MetAI 獨特的生成模型解決了這一個 Real-to-Sim 的挑戰。這項尖端技術使得 "SimReady (Simulation-Ready) 數位孿生” 的即時生成成為可能。通過將 CAD 文件轉換為能準確運作的 3D 虛擬環境，MetAI 的技術使企業能夠即時部署精準、可擴展且完全功能化的模擬場域。

「數位孿生建立長期以來被認為是實體 AI 的訓練導入瓶頸，因為虛擬環境的開發通常需要耗費數月甚至數年的時間，」MetAI 共同創辦人暨執行長余泰萬 (Daniel Yu) 表示。「我們正在改寫這個產業痛點，賦予企業能夠即時在迅速生成的高擬真虛擬環境中訓練 AI 系統，無論是機器人、物流還是製造業，都能以前所未有的效率實現可擴展性和精準性。」

在 2023 年，MetAI 與廣運展開合作，期許徹底改變自動化倉儲數位孿生的創建方式。MetAI 的技術將倉儲數位孿生模擬所需時間從數千小時縮短至僅需 3 分鐘，大幅節省操作及驗證所需的人員工作量。快速生成的數位孿生不僅外觀與真實倉庫一致，也具備與真實世界一致的精準運作能力，藉此 MetAI 就可以有效建立一個倉儲世界模擬器（Warehouse World Simulator）── 一個動態虛擬環境，能夠即時進行自動化方案的產能驗證、優化，並可望能進一步整合 AI 代理人在模擬中探索世界的潛力。

這項雙方合作展現出了非常大的產業價值，廣運也因此成為 MetAI 種子輪募資的的領投投資者。「MetAI 正以他們領先業界的數位孿生和模擬技術改變自動化產業，」廣運機械總經理柯智鈞表示。「藉由 MetAI 的先進技術結合廣運的領先自動化解決方案，我們希望能一起為終端客戶提供最優化且高效的成果，以前所未有的精準與速度配合 AI 的推進來加速自動化的落地及導入。」

延續這次與產業合作的成功，MetAI 已經啟動與包括半導體晶圓廠在內的多家製造業龍頭的合作，致力於運用一致的科技為精密製造業建立運作數位孿生，進一步推動產業的數位轉型。

MetAI 的技術不僅僅局限於數位孿生的即時創建，還提供了實體 AI 訓練、驗證以及建立精準世界模型的工具。通過結合可擴展的數位孿生和強化學習，MetAI 使機器人和 AI 代理人能夠在真實地複製了現實世界複雜性的模擬環境中學習、適應並優化性能，產生「AI 最佳解」。

MetAI 的其中一大目標是能夠賦能半導體製造產業的加速。半導體製造業是一個面臨勞動成本居高不下且晶圓廠設計及建造效率有相當大挑戰的行業。通過導入 AI 代理人來模擬晶圓廠建設和生產線設置，MetAI 的技術有著將廠房建立時間降低最多一年的潛力，大幅提升運營效率。

MetAI 技術的應用範圍還延伸至機器人和自動倉儲及物流領域，其生成精準動態環境的能力使自主移動機器人 (AMRs)、機械手臂和其他工業系統的「精準最佳化訓練」成為可能。這種可擴展性對於希望在快速發展的市場中保持市場競爭力的行業至關重要。

作為 NVIDIA Inception 新創計畫的一員，MetAI 與 NVIDIA 全球團隊密切合作，透過 使用NVIDIA Omniverse發展出更多工業方面的應用。。憑藉 Omniverse 極佳的模擬可擴展性，MetAI 致力於打造能夠讓企業以前所未有的速度和精準度訓練 AI 系統的環境，為真實世界的部署及落地做好準備。

延續在台灣製造業和自動化領域與產業領導者合作的初步成功，MetAI 正積極加速拓展其市場佈局，全力推動在美國市場的成長動能。團隊計畫自 2025 年起深化在美國的業務推動，致力於將其前瞻技術引入美國的半導體和自動化倉儲產業，期望幫助企業達成營運效率和數位轉型的提昇可能。

關鍵字： MetAI輝達廣運

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