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凱基證券打造未來券商新風貌！「AI助理」貼心再進化　雙腦聯手傲視同業

▲▼ 凱基證券隨身e策略APP推出「盤前必讀」功能（圖／業者提供）

▲凱基證券隨身e策略APP推出「盤前必讀」功能（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

迎接AI（人工智慧）大時代來臨，凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，領先同業隨身e策略APP的「AI助理」功能不斷進化升級，有別於業界，不僅一鍵提供個股全方位操作建議、更是首家券商推出個人化智能推播，能夠根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等個人化關鍵訊息，近期再領先市場推出「盤前必讀」AI報讀功能，有溫度的AI助理，貼心為客戶提供專屬的財富智勝策略和輕鬆的投資體驗，展現未來券商新風貌。

「個人化智能推播」盤前、中、後精準通知
凱基證券在AI領域布局大幅領先各家券商，為貼近投資人切身需求，更領先業界於隨身e策略APP中推出「個人化智能推播」、「AI助理」兩項數位創新服務。其中為解決投資人每天收到大量的市場訊息，卻難以找到與自己投資相關且有用內容的痛點，凱基證券領先同業打造「個人化智能推播」，於盤前、盤中、盤後提供個人所需資訊，根據客戶庫存的股票，盤前通知當日重大事件行事曆；盤中針對重大訊息提供即時資訊；盤後除交易內容及庫存等基本資訊，亦針對個人庫存提供自選股影音、文字研究報告及關鍵技術面訊號指標等資訊，主動依據客戶投資需求，提供客製化關鍵洞察資訊、讓客戶輕鬆掌握市場變化，佈局財富。

「AI助理」預測個股動向 盤前必讀服務超貼心
凱基證券「AI助理」為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師的「雙腦」智慧，憑藉AI頂尖技術跟大數據，重新賦予券商進化角色，顛覆部分券商僅能提供新聞資訊的傳統思維，同時確保客戶不錯過任何重要機會。「AI助理」一鍵提供上市櫃近2,000檔個股AI模型預測及專業報告，包含三項強大獨家分析：1.「短線晴雨型態」針對個股提供指標動能及重要趨勢數據；2.「AI模型預估」透過AI演算法預估未來5日股價方向與走勢機率；3.「凱基研究報告」運用凱基投顧專業研究報告，提供個股未來一年的投資建議及產業市況分析等。投資人只要透過「AI助理」就能輕鬆掌握每檔個股全方位動向，不僅省下許多投資前做功課的時間，更能降低投資風險。

科技創新+專業團隊 幫助客戶弭平市場資訊落差
此外，「AI助理」以擬人化方式提供「盤前必讀」AI報讀功能，可用影片播放、語音聆聽、文字閱讀等方式多元觀看，除了幫助一般投資大眾於開盤前快速了解市場動態，並能結合全台首家通過台北市視障者家長協會APP無障礙認證的「隨身e策略」使用介面，讓投資理財走進視障、身障、高齡者等數位金融弱勢族群的日常。同時為弭平市場資訊落差，每周一至每周五晚上九點於凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」節目提供專業分析，內容由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，幫助投資人獲得最即時、專業、易懂的台股投資方向。

「e智慧」智能下單 解決投資人沒時間盯盤痛點
凱基證券「隨身e策略」APP貼近客戶切身需求，為解決投資人在沒時間盯盤而錯失最佳進出場交易時機的痛點，更具備「e智慧」五大智能下單功能，其中「多條件觸價單」針對單一個股同時監控多種不同條件，可設定任一或所有條件同時符合即自動送出委託單，適合希望運用「突破追價」或「跌破停損或放空」等交易策略投資人；「二擇一出場單」針對庫存商品進行停損或停利二擇一賣出，則能幫助沒有時間盯盤及掛單，但已有停利、停損計畫的投資人控制風險、實現紀律交易。

此外「移動出場單」主打「不侷限獲利，虧損有限」讓投資人掌握順勢波段獲利機會，避免過早出場而少賺、或者未達停利點獲利回吐的等狀況；而「限時進出單」可設定標的於特定時間進出場，適合沒時間盯盤又想於特定時間點買賣者；「定時/定量單」可選定一段時間出完單或定好每次出單量，讓想拆單分批佈局的投資人，都能享有大戶級的下單服務。

模擬交易領先同業 助年輕人踏出投資第一步
凱基證券為幫助年輕人增進股票專案知識、了解交易風險之重要性，踏出投資第一步，「隨身e策略」APP亦推出模擬交易功能，該功能為國內首家券商串接證交所即時資訊，模擬交易時更可感受市場行情變化，目的讓每一位投資新手在正式投資前，熟悉交易流程、認識風險並找到適合自己的投資方式，而模擬交易功能不論是否為凱基證券客戶，都可以透過「隨身e策略」APP的進行投資體驗，近期凱基證券陸續舉辦多場台股模擬交易競賽，更得到市場一致好評。

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的理念，將持續透過各項創新科技，主動提供客戶有溫度的金融服務，奠定「以未來助未來」的券商領先地位，幫助客戶打造富足的未來。
 

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