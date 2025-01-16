快訊／台積電漲35元至1100　台股大漲逾480點站上2萬3

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（16日）以22817.52點開出，指數大漲302.95點，漲幅1.35％。隨後台積電（2330）漲勢擴大至漲35元、衝上1100元大關，帶動指數上漲逾480點並站上2萬3000點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲30元來到1095元，漲幅2.82％；鴻海（2317）上漲4元至175元；廣達（2382）上漲7元至267元；陽明（2609）下跌0.1元來到70.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.08元至9.2元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲703.27點或1.65％，收在43221.55點；標準普爾500指數上漲107點或1.83％，收5949.91點；那斯達克指數上漲466.84點或2.45％，收在19511.23點；費城半導體指數上漲107.72點或2.13％，收5153.67點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43221.55 ▲703.27 ▲1.65% S&P500 5949.91 ▲107.0 ▲1.83% NASDAQ 19511.23 ▲466.84 ▲2.45% 費城半導體指數 5153.67 ▲107.72 ▲2.13%

資料來源：證交所