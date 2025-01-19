黃仁勳午宴2大「嬌點」　未上市同德徵才年薪上看300萬

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老，緯穎董事長洪麗甯（圖站立首排左1）、同德執行長劉盈君（圖蹲下排右1）成唯二嬌點。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台快閃，其中與台廠供應鏈午宴出現2大「嬌點」，身穿紅衣的緯穎（6669）董事長洪麗甯與未上市股同德（Palit）執行長劉盈君綠衣同框，成為陽剛的科技業中一抹風景。

洪麗甯身高僅146公分，但台大政治系畢業的她成為「文組在科技圈竄出」的代表人物，2019年3月才掛牌的緯穎，至17日股價已來到2415元，洪麗寗手握2418張緯穎，身價高達58.4億元。

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至於未上市股同德無法揭露劉盈君持股資料，但104銀行徵才資訊顯示，同德最近積極招募「美股研究員」，年薪上看300萬元，也成為新話題。

▲同德開出年薪上看300萬元職缺。（圖／翻攝104求職網）

104公開資料顯示，同德近期更新徵才清單，開出職缺多以業務、軟/硬體工程師、物控專員、生管專員為主，這類職缺待遇多是面議，但「美股研究員」明確開出年薪120萬至300萬元，要求商業財稅或銀行保險相關科系畢碩士畢業具備投資評估報告撰寫、財金專業知識等能力者。

微驅科技總經理吳金榮曾向《ETtoday新聞雲》透露，輝達顯示卡的主要供應商「同德股份有限公司」(Palit Microsystems Ltd.)成立於1988年，專注於顯示卡的研發、製造及行銷，並且在中國大陸設立製造廠，不僅為自己的產品生產，同時也為中國大陸的顯示卡廠商，生產它們的顯示卡產品。

吳金榮指出，同德在2004年底收購台灣公司「耕宇」、2007年收購香港公司「影馳科技」（Galaxy Microsystems），目前同德擁有「聰泰」（5474）、「影馳」(Galaxy)、「耕宇」(GainWard)、「北影」(Axigon)、「Vvikoo」、「Daytona」、「XpertVision」等品牌。