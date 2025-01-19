ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃仁勳午宴2大「嬌點」　未上市同德徵才年薪上看300萬

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老，緯穎董事長洪麗甯（圖站立首排左1）、同德執行長劉盈君（圖蹲下排右1）成唯二嬌點。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老，緯穎董事長洪麗甯（圖站立首排左1）、同德執行長劉盈君（圖蹲下排右1）成唯二嬌點。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台快閃，其中與台廠供應鏈午宴出現2大「嬌點」，身穿紅衣的緯穎（6669）董事長洪麗甯與未上市股同德（Palit）執行長劉盈君綠衣同框，成為陽剛的科技業中一抹風景。

洪麗甯身高僅146公分，但台大政治系畢業的她成為「文組在科技圈竄出」的代表人物，2019年3月才掛牌的緯穎，至17日股價已來到2415元，洪麗寗手握2418張緯穎，身價高達58.4億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於未上市股同德無法揭露劉盈君持股資料，但104銀行徵才資訊顯示，同德最近積極招募「美股研究員」，年薪上看300萬元，也成為新話題。

▲▼同德開出年薪上看300萬元職缺。（圖／翻攝104求職網）

▲同德開出年薪上看300萬元職缺。（圖／翻攝104求職網）

104公開資料顯示，同德近期更新徵才清單，開出職缺多以業務、軟/硬體工程師、物控專員、生管專員為主，這類職缺待遇多是面議，但「美股研究員」明確開出年薪120萬至300萬元，要求商業財稅或銀行保險相關科系畢碩士畢業具備投資評估報告撰寫、財金專業知識等能力者。

微驅科技總經理吳金榮曾向《ETtoday新聞雲》透露，輝達顯示卡的主要供應商「同德股份有限公司」(Palit Microsystems Ltd.)成立於1988年，專注於顯示卡的研發、製造及行銷，並且在中國大陸設立製造廠，不僅為自己的產品生產，同時也為中國大陸的顯示卡廠商，生產它們的顯示卡產品。

吳金榮指出，同德在2004年底收購台灣公司「耕宇」、2007年收購香港公司「影馳科技」（Galaxy Microsystems），目前同德擁有「聰泰」（5474）、「影馳」(Galaxy)、「耕宇」(GainWard)、「北影」(Axigon)、「Vvikoo」、「Daytona」、「XpertVision」等品牌。

關鍵字： 黃仁勳台廠供應鏈洪麗甯同德快閃

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃仁勳宴請台廠科技業大老！　霸氣發送「香菇流沙包」給媒體

推薦閱讀

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳18日在台北午宴有不少電子業大佬出席，緯創（3231）總經理林建勳、矽品董事長蔡祺文午宴後都拿著黃仁勳特製的「NVIDIA卡」共同合影，讓各界驚艷不已。

2025-01-19 00:49
黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。

2025-01-19 09:13
快加油！汽油明起漲0.4元　柴油漲0.2元

快加油！汽油明起漲0.4元　柴油漲0.2元

台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及3.0元。

2025-01-19 12:09
發票預算遭砍18.45億　財部喊加開中獎組數「小確幸」掰了

發票預算遭砍18.45億　財部喊加開中獎組數「小確幸」掰了

財政部今（19）日休假期間發布新聞稿，指立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，經本（114）年1月17日院會表決通過，刪減「委辦費」預算10% （但不含現行法律明文規定支出）。依此通刪決議，財政部賦稅署「委辦費」，主要為統一發票每2個月一期的開奬及中奬經費，將遭刪減18.45億元，影響民眾中奬小確幸。

2025-01-19 12:01
存股族變心！　轉抱ETF棄金控股

存股族變心！　轉抱ETF棄金控股

「今年要多發一點，一定比去年好……」「盼股價能超過100元……」富邦金控董事長蔡明興在1月11日富邦集團謝年會舉辦前，向媒體透露今年配發股利政策。對於這項喜訊，13日富邦金以89.8元作收，未漲反小跌0.11％。

2025-01-19 11:54
預算喊砍　台電：請支持5萬人次風雨中搶修

預算喊砍　台電：請支持5萬人次風雨中搶修

立法院審議台電年度預算，外界預料上千億元支出將會被砍，台電今（19）日再發聲喊話，希望各界想想風雨天災中台電動員搶修、穩定物價吸收電價成本逾2800億元，呼籲各界支持。

2025-01-19 11:49
黃仁勳午宴2大「嬌點」　未上市同德徵才年薪上看300萬

黃仁勳午宴2大「嬌點」　未上市同德徵才年薪上看300萬

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台快閃，其中與台廠供應鏈午宴出現2大「嬌點」，身穿紅衣的緯穎（6669）董事長洪麗甯與未上市股同德（Palit）執行長劉盈君綠衣同框，成為陽剛的科技業中一抹風景。

2025-01-19 11:03
高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。

2025-01-19 07:32
春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

春節9天連假即將到來，勞動部提醒，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

2025-01-19 06:00
中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

中鋼（2002）在本周一（13日）一度跌破18元大關，工會質疑有人散布假消息重挫股價，對此金管會也有回應，加上跌幅已深，激勵股價反彈，本周上漲近7%，下周挑戰20元，而股東人數不僅睽違4個月重回130萬大關來到130萬1982人，創下新高。

2025-01-18 19:29

讀者迴響

熱門新聞

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

大砍總預算！　發票獎金也遭殃

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

川普發行迷因幣！市值瞬間飆破50億美元

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

左中壢、右桃園「內壢成房價凹陷區」　在地：2字頭買中古大樓

即／黃仁勳抵張忠謀住家！提2袋神秘伴手禮　

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366