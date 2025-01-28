ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

刮刮樂選號　ChatGPT答案僅供參考

▲台灣彩券刮刮樂活動資料照。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲台灣彩券刮刮樂活動資料照。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著AI技術成為國際趨勢，ChatGPT近期在全球成為最熱門的討論話題，大家除了請它寫程式、寫文章、解決技術性問題外，甚至傳聞還能幫忙選號買刮刮樂，關於「刮刮樂選號就問ChatGPT」的傳言，專家表示，相關獎號僅供參考，不具科學依據但仍引起討論。

▲▼機器人選刮刮樂示意畫面。（圖／台彩提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲機器人選刮刮樂示意畫面。（圖／台彩提供）

刮刮樂每本的張數因不同面額而異，像是售價100元、200元、300元的刮刮樂每本共100張，號碼範圍從001~100，過年最夯售價2,000元刮刮樂每本共19張，號碼範圍從001~019，大家買刮刮樂選號時，除了靠直覺、挑號碼、問神明或是各種五花八門的小撇步，據傳只要向ChatGPT提問，便能得到最佳的選擇結果。

ChatGPT被認為擁有某種神秘的計算能力，能夠預測或揭示隱藏的幸運號碼，這個傳聞一開始只是一個幽默笑話，然而隨著越來越多人加入「向ChatGPT請教刮刮樂號碼」的行列，這個話題開始在網路上快速傳播。

民眾分享透過與ChatGPT的互動，得到了「神奇」的號碼，並且購買該號碼的刮刮樂刮中獎金，不過刮刮樂的中獎分布完全是隨機設計生成，並不具備任何可以預測或影響的規律，「選號就問ChatGPT」的傳言雖然不具科學依據，依然引起廣泛的共鳴，並且吸引大家去跟風嘗試。

至於是否要相信ChatGPT的號碼建議，則就看大家各自的選擇，大家不妨實測看看，挑刮刮樂前先請ChatGPT幫你選出幸運數字，看看是否也會像都市傳說一樣，把幸運的獎金刮出來，但無論有沒有中獎，最重要的還是享受刮獎過程的樂趣和刺激。

關鍵字： AIChatGPT刮刮樂中獎台彩

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

國小老師1個月實領多少？　扣掉公保16.33%等費用剩這些

推薦閱讀

DeepSeek引震撼！美期指重挫　夜盤輝達、台積電ADR摔6％

DeepSeek引震撼！美期指重挫　夜盤輝達、台積電ADR摔6％

中國AI大模型深度求索「DeepSeek」，不僅攪動美國矽谷AI圈，也波及股市表現，日股晶片股今（27）日大跌，美國股市期貨指數也重挫，那斯達克100指數期貨大跌逾2%，而美股夜盤中輝達（NVIDIA）、台積電ADR最重也下挫約6%。

2025-01-27 14:41
搶食咖啡黑金商機！2024咖啡產業營收上看400億　家數逾4800間

搶食咖啡黑金商機！2024咖啡產業營收上看400億　家數逾4800間

台灣超商密度高，除了便利性之外，各大超商也供應現煮咖啡搶市，國人偏愛咖啡，到處都可找到咖啡廳的身影，根據財政部統計，截至去年11月底，全台咖啡館家數突破4800家，其中5大連鎖咖啡館就占了將近一半，2024全年全台咖啡館銷售額更上看400億元。

2025-01-27 13:00
投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費　將暫拒給付

投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費　將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「台北市美髮美容技術指導員職業工會」、「桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會」等2家持續欠繳，且累計月份達2個月，依規定不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳；勞保局也呼籲，請上列欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

2025-01-27 00:03
金龍年台股ETF好夯！　每位股民平均賺近13萬元、年增38%

金龍年台股ETF好夯！　每位股民平均賺近13萬元、年增38%

台股ETF在金龍年投資好熱，統計總檔數來到66檔，總受益人數也來到1031萬623人，連帶市值也成長到2.85兆，大增88%，眾多數據的創新高好表現，連帶的也讓受益人獲利同步創下新高，進一步觀察在金龍年不含配息所得下，平均每位投資人賺逾12.99萬元，比起前一年增38%。

2025-01-27 12:53
夢到漏斗！壯年男撿「漏網的刮刮樂」　刮中百萬元

夢到漏斗！壯年男撿「漏網的刮刮樂」　刮中百萬元

春節期間刮刮樂試手氣，你都怎麼選號碼呢？桃園蘆竹區「 億旺來彩券行」分享，1名中年男子夢見「漏斗」，直覺是要挑別人剩下的號碼，果然就刮中100萬元，真的相當幸運。

2025-01-27 09:02
春節9天連假出勤5大QA一次看　月薪族這3天加班費最多

春節9天連假出勤5大QA一次看　月薪族這3天加班費最多

農曆春節9天連假，不少勞工仍要工作，加班薪水該怎麼算？月薪制、時薪制、排班制的加班計薪有何不同？當老闆假期要求參加拜年活動，或是傳訊息交付臨時任務，能算加班費嗎？104人力銀行整理春節假期常見加班情境的5大QA，幫助職場工作者掌握個人權益。

2025-01-27 06:00
年終獎金理財！「532分配法則」　5成資金打理自身資產配置

年終獎金理財！「532分配法則」　5成資金打理自身資產配置

領薪族最期待的年終獎金在年前入袋，元大金控（2885）旗下元大人壽建議「532分配法則」聰明運用這筆資金，奠定好的新年開始，其中50%做為資產配置，利用合適的理財工具「放大」獎金；30%預留為必要性支出，20%用於犒賞自己辛苦一年的消費支出。

2025-01-27 07:00
迎農曆年！陸港股除夕、初一才休市　一表看亞股長假交易時間

迎農曆年！陸港股除夕、初一才休市　一表看亞股長假交易時間

今年農曆新年台股在1月22日封關，接著迎來11天休市，直到2月3日台股開紅盤日恢復交易，農曆年節期間國際市場仍持續交易，由於農曆年是華人重要節日，在亞股中，除台股外，陸股在除夕才休市，港股要到大年初一休市，至於日股在農曆年期間正常交易。

2025-01-27 05:21
土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號　刮中百萬元

土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號　刮中百萬元

不少人平時都有拜拜的習俗，也有人因此習慣而幸運中獎，新北樹林區「金福德彩券行」分享，一對銀髮夫婦請示土地公後才來買刮刮樂，看到檯面上有多張3號的刮刮樂、又剛好在三福街，因此隨便選了一張竟刮中百萬元。

2025-01-27 11:00
川普上任火速簽退OECD全球稅收協議　KPMG：恐引發稅收、貿易戰

川普上任火速簽退OECD全球稅收協議　KPMG：恐引發稅收、貿易戰

美國總統川普在宣誓就職後數小時內，即迅速發布了一系列行政命令和取消前總統拜登多項政策，其中最引人關注的即是川普在上任前頻頻發表將對墨西哥、加拿大、中國等國課徵關稅一事是否成真，以及美國新政府對OECD 推動的全球企業最低稅協議的態度。

2025-01-27 00:55

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

即／美股三大指數低開　台積電ADR跌超10%

高盛：DeepSeek衝擊晶片巨擘　避險基金暫停投資美AI

DeepSeek爆紅引熱議　傳偷用5萬顆輝達H100晶片

投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費　將暫拒給付

即／大樂透1億獎號出爐　小年夜百萬大紅包來了

刮刮樂選號　ChatGPT答案僅供參考

快訊／威力彩6.4億開獎了　中了年假放不完

DeepSeek引震撼！美期指重挫　夜盤輝達、台積電ADR摔6％

E人I人大不同！　春節刮刮樂速配款一文看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366