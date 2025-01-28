刮刮樂選號　ChatGPT答案僅供參考

▲台灣彩券刮刮樂活動資料照。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著AI技術成為國際趨勢，ChatGPT近期在全球成為最熱門的討論話題，大家除了請它寫程式、寫文章、解決技術性問題外，甚至傳聞還能幫忙選號買刮刮樂，關於「刮刮樂選號就問ChatGPT」的傳言，專家表示，相關獎號僅供參考，不具科學依據但仍引起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲機器人選刮刮樂示意畫面。（圖／台彩提供）

刮刮樂每本的張數因不同面額而異，像是售價100元、200元、300元的刮刮樂每本共100張，號碼範圍從001~100，過年最夯售價2,000元刮刮樂每本共19張，號碼範圍從001~019，大家買刮刮樂選號時，除了靠直覺、挑號碼、問神明或是各種五花八門的小撇步，據傳只要向ChatGPT提問，便能得到最佳的選擇結果。

ChatGPT被認為擁有某種神秘的計算能力，能夠預測或揭示隱藏的幸運號碼，這個傳聞一開始只是一個幽默笑話，然而隨著越來越多人加入「向ChatGPT請教刮刮樂號碼」的行列，這個話題開始在網路上快速傳播。

民眾分享透過與ChatGPT的互動，得到了「神奇」的號碼，並且購買該號碼的刮刮樂刮中獎金，不過刮刮樂的中獎分布完全是隨機設計生成，並不具備任何可以預測或影響的規律，「選號就問ChatGPT」的傳言雖然不具科學依據，依然引起廣泛的共鳴，並且吸引大家去跟風嘗試。

至於是否要相信ChatGPT的號碼建議，則就看大家各自的選擇，大家不妨實測看看，挑刮刮樂前先請ChatGPT幫你選出幸運數字，看看是否也會像都市傳說一樣，把幸運的獎金刮出來，但無論有沒有中獎，最重要的還是享受刮獎過程的樂趣和刺激。