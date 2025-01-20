泓德能源首辦線上徵才說明會　釋出70+職缺

▲泓德能源董事長謝源一（左）、總經理周仕昌（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

泓德能源（6873）2024年創下營收突破百億元的亮眼成績，並持續廣納專業人才，擴大團隊規模，今日首次舉辦線上徵才說明會，釋出超過70個職缺，號召綠電管理、雲端運算、軟體開發等多元領域人才加入團隊，其中軟體職缺佔比超過三分之一，攜手共迎能源轉型的國際浪潮。

根據環境部於2024年12月發布的《綠領人才就業趨勢報告》，台灣綠領人才需求正以驚人速度增長。報告指出，2024年約有3,600家企業涉足綠領徵才，平均每月需求達2.2萬人，較8年前增長3.29倍，幾乎可與AI產業每月2.9萬人的人才需求比肩。隨著碳費法規逐步落地，並於2025年進入碳定價時代，綠領人才已成為實現2050淨零轉型的重要推手。

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泓德能源以發電、儲能及售電三大核心業務為基石，並運用自主開發的AI智慧綠電系統「TITAN」，提供全方位綠能解決方案。作為淨零碳排方案的領航者，泓德能源持續擴大專業團隊規模。此次線上徵才說明會特別邀請各部門負責人，分享業務策略與專案內容，吸引對能源產業充滿熱情的專業人才加入。目前，泓德集團規模已從2023年末的292人增至2024年末的391人，一年內成長34%，據點涵蓋台北、台中、台南、高雄、澎湖、東京及雪梨，展現穩健成長與國際化團隊的發展活力。

泓德集團於年前釋出超過70個職缺，涵蓋綠電管理師、能源媒合專家及顧問等職位，專注於提供綠電顧問服務與能源管理方案，以應對日益增長的市場需求。隨著2025年碳費機制上線，綠電供需媒合、光儲充解決方案與創新商業模式結合的發展也成為泓德能源重要發展方向之一。

泓德能源也將雲端運算、軟體開發、系統架構、資料分析及資訊安全等領域的人才列為重點招募對象，這些角色將協助強化能源管理平台的技術能力、提升綠電媒合及充電站營運效率，為客戶提供穩定且安全的服務。同時，泓德能源也積極招募具備國際市場洞察或人工智慧專業的人才，以完善電力交易預測解決方案，並透過AI技術優化銷售策略，提升其在海外市場的競爭力與運營效益。