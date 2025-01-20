機器人、BBU概念股狂漲　和椿、興能高並列12檔注意股

▲台股。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

證交所今（20）日公布12檔注意股，鋰電池芯廠興能高（6558）近期搭上AI伺服器配備BBU（鋰電池備援電力模組）題材，股價漲勢激昂，機器人概念股和椿（6215）也持續熱門，兩檔今日都收漲停，且近30或60個營業日漲幅都超過100％，因此雙雙並列注意股。

興能高（6558）主力產品為小型電池，近期搭上BBU、AI及AR智慧眼鏡題材，股價走勢強勁，今收漲停價56.2元，股價寫4年來新高，成交量逾6.1萬張；也因最近60個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達153.72%，最近90個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達165.09%，被列為注意股。

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和椿（6215）主要專注於自動化解決方案及機器人應用，近期機器人族群持續熱門，其股價也再創高，今收116.5元漲停價，成交量逾3.8萬張，也因最近30個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達104.02%，上周五之最近6個營業日之當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率75.13%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率77.93%，被列為注意股。

其餘注意股還有IKKA-KY（2250）、佳能（2374）、聯鈞（3450）、達邁（3645）、AES-KY（6781）、汎銓（6830）、錼創科技-KY創（6854）、凌巨（8105）、美德醫療-DR（9103）、巨騰-DR（9136）。