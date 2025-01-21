2023年上櫃113家肥貓公司現形　生華科、安國、高端疫苗上榜

▲資本市場投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記得陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（21）日揭露上櫃公司2023年董監事酬金實際支領情形，揪出113家2023年稅後虧損、但酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的「肥貓公司」，其中虧損、但平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額最高者生技廠生華科（6492）、董事人均領103.3萬元。

上櫃董事酬金未加計兼任員工薪酬平均排行榜上，除了生華科以外，其後依序是神盾旗下特殊應用晶片（ASIC）廠安國（8054）、高端疫苗（6547）、元創精密（3685）、大同旗下子公司福華（8085）。

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第5名起則依序為鋼鐵廠唐榮公司（2035）、觀光餐旅股南仁湖（5905）、遊戲廠昱泉（6169）、婚宴集團御嵿（3522）、越峰（8121）；而虧損但董事酬金破50萬元的上櫃公司則共20家。

遊戲廠大宇資（6111）雖未在未加計兼任薪酬平均排行前10肥的名單上，但因董事薪酬加上兼任酬金以後，人均領130.2萬元，與生華科同列董事平均人領逾百萬的上櫃廠商。

正常獲利的上櫃公司2023年的董監酬金實際支領情形，以元大期貨（6023）的平均每位董事酬金（不加計兼任員工酬金）最高、人均領1188.7萬元，其次為聖暉*（5536）的1110.7萬元、其三是鈊象（3293）的1092.9萬元，欣銓董事人均領1068.7萬、環球晶領1028.5萬，5家上櫃公司董事人均酬勞領破千萬元。